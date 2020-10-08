Изменившаяся тактика Минфина РФ на аукционах продолжит оказывать поддержку рынку ОФЗ - ВТБ Капитал

Изменившаяся тактика Минфина РФ на аукционах, предполагающая акцент на размещении выпусков с плавающим купоном, продолжит оказывать поддержку рынку ОФЗ , сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

Специалисты отмечают, что, согласно последним данным Национального расчетного депозитария (НРД), вложения нерезидентов в ОФЗ во вторник выросли на внушительные 12 млрд руб., что, как они полагают в основном отражает покупки конца прошлой недели. Представленные цифры также свидетельствуют о некотором увеличении дюрации портфеля нерезидентов. Наибольший отток (на 7,6 млрд руб.) наблюдался из 4-летнего выпуска ОФЗ-26227, тогда как основной приток пришелся на более длинные выпуски: 6-летний ОФЗ-26226 (8,2 млрд руб.), 19-летний ОФЗ-26230 (4,2 млрд руб.) и 5-летний ОФЗ-26229 (3,7 млрд руб.).

"Ситуация на рынке остается благоприятной, а уровни доходностей российских бумаг по-прежнему выглядят достаточно привлекательно, исходя из чего мы ожидаем, что в ближайшие дни приток нерезидентов в ОФЗ продолжится. Наклон кривой на отрезке 2–10 лет хотя и снизился в последние дни примерно на 20 бп, остается вблизи 7-летнего максимума (150 бп на данный момент), в связи с чем мы по-прежнему отдаем предпочтение длинным бумагам. Поддержку рынку продолжит оказывать изменившаяся тактика Минфина на первичном рынке, предполагающая акцент на размещении выпусков с плавающим купоном (в 3К20 на них пришелся 81% валового размещения ОФЗ)", - пишут аналитики "ВТБ Капитала".