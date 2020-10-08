Суверенные облигации США – самое худшее, что сейчас можно держать в портфеле - Saxo Bank

Поскольку околонулевые процентные ставки не дают никакой защиты от роста инфляции, Saxo считает, что суверенные облигации США – это самое худшее, что сейчас можно держать в портфеле, отмечается в пресс-релизе банка. Покупать их сейчас – значит застрять с такой низкой доходностью, что при повышенной инфляции стоимость облигаций будет падать.

«Сейчас как никогда важно задуматься об аллокации портфеля и о хеджировании против инфляции, чтобы защитить капитал в условиях обесценивания необеспеченных денег, – говорит Альтеа Спиноцци, специалист по инструментам с фиксированным доходом в Saxo Bank. - Мы полагаем, что американские казначейские облигации сейчас стали самой большой ловушкой в истории. Они не обещают никакого долгосрочного роста, а их кривая доходности обречена из-за инфляции увеличивать крутизну быстрее, чем ожидается. Впрочем, в связи с президентскими выборами в США может появиться пространство для маневра в короткой перспективе. В случае победы Байдена мы ожидаем уплощения кривой за счет опережающего снижения длинных доходностей, а в случае победы Трампа – увеличения крутизны из-за их опережающего роста. Тогда как для «трежерис» и гособлигаций Германии пандемия COVID-19 стала благоприятным фактором, у более рискованных суверенных бумаг доходности значительно поднялись. Самый яркий пример – Италия, где доходности сейчас наименьшие с момента присоединения к Еврозоне".

Если Трамп выиграет выборы, то преимущество получат, по мнению Спиноцци, финансовые, инфраструктурные, энергетические и ведущие производственную деятельность в пределах страны компании. У «мусорных» облигаций больший потенциал роста. "Однако, хотя мы и не пренебрегаем низкорейтинговыми бумагами, но предпочитаем средние, до семи лет, сроки, чтобы ограничить влияние инфляции", - подчеркивает эксперт банка.

По мнению Спиноцци, победу Трампа рынок воспримет как негативное для кредитного рынка событие. В этом случае эксперт предпочитает высококачественные облигации, позволяющие воспользоваться краткосрочной волатильностью, которая погонит инвесторов в «безопасные гавани». "Мы полагаем, что рынок пока не учел в ценах вариант победы Байдена – вот почему волатильность будет высокой. Инвесторам, ищущим долгосрочных вложений, стоит заняться областью «зеленых» облигаций". - рекомендует специалист Saxo Bank.

Есть, на вгляд Спиноцци, также хорошие возможности в облигациях европейских компаний, как инвестиционного уровня, так и высокодоходных: "Самыми интересными мы находим нижнюю часть первой группы и верхнюю часть второй. Сочетание активного стимулирования со стороны центробанков и восстановления экономики пойдет на пользу тем бумагам этих секторов, которые сильнее прочих пострадали от пандемии. На непростом рынке фиксированного дохода инвесторам будут полезны осторожность и придирчивость. Хотя на этом рынке есть много сложностей, мы уверены, что облигации вполне могут принести инвесторам успех".