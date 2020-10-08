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08 октября 2020 года 12:33
Газпром может умеренно улучшить долговую нагрузку, разместив бессрочные еврооблигации - BCS GM
Газпром может умеренно улучшить долговую нагрузку, разместив бессрочные еврооблигации, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Аналитик инвесткомпании Юрий Голбан считает справедливой премию бессрочных бумаг к старшим выпускам компании в 150-250 б.п. в качестве компенсации за более слабую структуру субординированных бондов. Таким образом, справедливая доходность нового GAZPRU PERP^, на взгляд эксперта, находится в диапазоне 4,25-5,25%, для GAZPRU PERP^EUR – 3,40-4,40%. Маркетинг стартовал 6 октября и должен закончиться 8 октября, напоминается в обзоре. Газпром планирует разместить младшие субординированные бессрочные еврооблигации двумя траншами в долларах и евро. Новым выпускам присвоены рейтинги Ba1/BB+/BB+. Первый колл-опцион запланирован через 5,25 лет (январь 2026г). На эту дату и каждые последующие 5 лет купоны будут пересматриваться (бенчмарк + начальная маржа + step-up). Для долларовых бумаг бенчмарком служат 5-летние UST, для еврооблигаций в евро – 5-летние EUR MS. Через 10 лет после размещения step-up составит 25 б.п., после 25 лет – 100 б.п. "Размещение бессрочных облигаций позволяет Газпрому привлекать дополнительное финансирование без увеличения долговой нагрузки, - отмечает Голбан. - Такие выпуски учитываются в составе акционерного капитала по МСФО, и только 50% включается в долг по методикам рейтинговых агентств. Весьма вероятно, что компания направит хотя бы часть привлеченных средств на рефинансирование краткосрочных обязательств, что должно несколько улучшить долговую нагрузку. Это имеет довольно большую значимость для компании, поскольку в 1П20 соотношение Чистый долг/EBITDA, по нашим оценкам, подскочило до 2,7x против 1,8x в 2019г, и, скорее всего, превысит 3,0x в 2020г". Поскольку у российских корпоративных эмитентов нет бессрочных еврооблигаций, эксперты BCS GM проанализировали выпуски глобальных нефтегазовых и электроэнергетических компаний для того, чтобы оценить справедливую премию к старшим выпускам, которая компенсировала бы более слабую структуру субординированных бондов. "Так, бессрочные выпуски EDF (A3/BBB+/A-) торгуются с премией 270-280 б.п. Спред бумаг BP (A1/A-/A) – 220-230 б.п., а бессрочные бонды Total (Aa3/A+/AA-) предлагают 175 б.п. к старшим. Даже несмотря на меньшие размеры бизнеса и рейтинги, в также с учетом квазисуверенного статуса, справедливая премия новых бессрочных выпусков Газпрома находится в диапазоне 150-250 б.п. Учитывая доходность старшего GAZPRU 26 (YTM 2,75%), для GAZPRU PERP^ мы считаем справедливой YTW 4,25-5,25%. Принимая во внимание GAZPRU 26EUR (YTM 1.95%), справедливая YTW GAZPRU PERP^EUR составляет 3,40-4,40%. Мы считаем, что размещение состоится 9 или 12 октября", - указывает Голбан.
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