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08 октября 2020 года 09:59

Рынок акций начнет торги четверга с роста на 1% - "Атон"

Аналитики "Атона" полагают, что в четверг рынок начнет торги акциями с роста на 1%, говорится в обзоре компании.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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