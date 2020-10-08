Промсвязьбанк ожидает преобладания покупок в российских акциях в начале торгов четверга

Учитывая внешний фон, в начале торгов четверга главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку отыгрыша части вчерашних потерь и подъема выше 2850 пунктов, сообщается в комментарии банка. При этом в ходе торгов рынок может получить дополнительную поддержку со стороны цен на нефть, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше данной отметки, прогнозирует Зварич.