Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет с повышением в пределах 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2850-2860 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2850-2860 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2840, 2830 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2880, 2890 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет наметившееся улучшение настроений на внешних рынках. Позднее он может продолжить свой коррекционный подъем в район 2870-2880 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине торгов четверга останется динамика нефтяных фьючерсов, полагает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск).