"Алор Брокер" ждет краткосрочного роста рубля

Рубль в среду выглядел слабо, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, несмотря на общемировой оптимизм и снижение курса доллара к мировым валютам. "На валютном рынке чувствуется увеличение предложения долларов и евро в результате кратного увеличения объема валютных интервенций со стороны ЦБ. Но в среду этого не хватило для уверенного роста рубля.

Стоит отметить и рекордный аукцион Минфина по размещению ОФЗ, на котором финансовому ведомству удалось привлечь почти 316 млрд руб. Это является очередной сильной поддержкой для российской валюты, от которой мы все-таки ждем краткосрочного роста", - отмечает он в комментарии компании.