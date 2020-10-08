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08 октября 2020 года 09:18
Индекс Мосбиржи вновь приблизился к опасной отметке в 2800 пунктов - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи вновь приблизился к опасной отметке в 2800 пунктов, пробитие которой спровоцирует массовое сокращение длинных позиций, но пока поводов для этого негативного сценария нет, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Правда, он отмечает, что иногда рынок вполне может падать и без повода. Внешний фон в четверг позитивен, считает Антонов: на треть процента подрастают американские фьючерсы, в плюсе практически все промышленные и драгоценные металлы, выше 42 долларов за баррель торгуется нефть. Однако никаких рекомендаций специалист "Алор Брокер" в четверг утром не дает в связи с непонятной динамикой рынка (за исключением бумаг золотодобытчиков, которые, по его мнению, вновь должны торговаться в плюсовой зоне за счет удорожания золота).
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08 октября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть слабо растут в четверг. читать дальше
.08 октября 2020 года 09:05
Нефть марки Brent в четверг может пытаться идти выше $42/барр. на поддержке урагана "Дельта", который идет на Мексиканский залив, отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, но по мере исчерпания данного фактора инвесторы вернутся к переоценке спроса и перспектив улучшения... читать дальше
.07 октября 2020 года 19:01
Презентация новых продуктов Apple, при отсутствии проблем с производством и дистрибуцией, вероятно, повысит котировки акций компании, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Apple, как и другие технологические гиганты, может находиться под давлением на фоне попыток ужесточения... читать дальше
.07 октября 2020 года 18:22
Слабость, пришедшую на рынки, нужно использовать для формирования долгосрочных позиций в качественных инвестиционных историях - "Атон"
Слабость, пришедшую на рынки, нужно использовать для формирования долгосрочных позиций в качественных инвестиционных историях, говорится в аналитическом материале трейдера "Атона" Элбека Далимова. По его мнению, масштабные фискальные и монетарные стимулы практически не оставят альтернатив акциям... читать дальше
.07 октября 2020 года 17:50
Данные по прибылям американских компаний должны опередить растущие ожидания, и при прочих равных поддержать мировые фондовые рынки, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Циклические секторы, такие как финансовый, промышленный и... читать дальше
.07 октября 2020 года 14:10
Диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2870-2930 пунктов, отмечается в комментарии аналитики "Фридом Финанс" Александра Осина. "Драйвером негативной динамики на рынке акций в среду выступает "медвежье" изменение котировок акций Сургутнефтегаза, Роснефти, Газпром нефти,... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:26
Аналитики "ФИНАМа" считают, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть может оказаться под еще большим давлением, но в краткосрочной перспективе рост по инструменту может продолжиться, говорится в комментарии. Фьючерсы на нефть в среду, 7 октября,... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:22
По мнению экспертов Sber CIB, в течение дня в среду рынки могут восстановиться после падения накануне, и рубль в этом случае закрепится около 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Инвесторы ожидают публикации... читать дальше
.07 октября 2020 года 10:26
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром среды теряют порядка 1,5% после уверенного повышения во вторник, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. В Американском институте нефти сообщили о росте запасов "черного золота" на прошлой неделе на 1 млн баррелей, в то время как... читать дальше
.07 октября 2020 года 10:12
Brent в среду будет находиться под давлением, возможен возврат в диапазон $40-42/барр., отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "Рынок нефти все еще поддерживается за счет краткосрочных факторов: урагана в Мексиканском заливе и забастовки рабочих в Норвегии, -... читать дальше
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