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07 октября 2020 года 18:50
Целью снижения рынка может стать район 2700-2750 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи в ходе торгов среды отступил ниже поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов, и данный факт с технической точки зрения говорит в пользу продолжения негативной динамики на нашем рынке, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. При этом, по мнению эксперта, целью снижения может стать район 2700-2750 пунктов. Основным фактором давления на российские акции в среду, по мнению Зварича, выступила негативная динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 2%, отступив в район 41,7 доллара за баррель. При этом динамика западных площадок сдерживала продажи в наших акциях. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавили 1,6% и 1,4% соответственно. На таком фоне к 18:15 мск индекс Мосбиржи упал на 1,8%, отступив в район 2842 пунктов. "Аутсайдерами торгов выступили акции ИнтеРАО, Аэрофлота и Мечела, потерявшие более 2,5%. Из высоколиквидных бумаг выделим Газпром (-2,1%), снижавшийся на новостях о штрафе от польского антимонопольного ведомства. Лучше рынка торговались Система и Полиметалл, прибавившие 2,1% и 0,9% соответственно. Отметим, что индекс Мосбиржи в ходе сегодняшних торгов отступил ниже поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов. Данный факт с технической точки зрения говорит в пользу продолжения негативной динамики на нашем рынке. При этом целью снижения может стать район 2700-2750 пунктов", - отмечает Зварич.
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08 октября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть слабо растут в четверг. читать дальше
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.07 октября 2020 года 18:22
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.07 октября 2020 года 11:26
Аналитики "ФИНАМа" считают, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть может оказаться под еще большим давлением, но в краткосрочной перспективе рост по инструменту может продолжиться, говорится в комментарии. Фьючерсы на нефть в среду, 7 октября,... читать дальше
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.07 октября 2020 года 10:12
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