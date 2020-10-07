Целью снижения рынка может стать район 2700-2750 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в ходе торгов среды отступил ниже поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов, и данный факт с технической точки зрения говорит в пользу продолжения негативной динамики на нашем рынке, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. При этом, по мнению эксперта, целью снижения может стать район 2700-2750 пунктов.

Основным фактором давления на российские акции в среду, по мнению Зварича, выступила негативная динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 2%, отступив в район 41,7 доллара за баррель. При этом динамика западных площадок сдерживала продажи в наших акциях. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавили 1,6% и 1,4% соответственно. На таком фоне к 18:15 мск индекс Мосбиржи упал на 1,8%, отступив в район 2842 пунктов.

"Аутсайдерами торгов выступили акции ИнтеРАО, Аэрофлота и Мечела, потерявшие более 2,5%. Из высоколиквидных бумаг выделим Газпром (-2,1%), снижавшийся на новостях о штрафе от польского антимонопольного ведомства. Лучше рынка торговались Система и Полиметалл, прибавившие 2,1% и 0,9% соответственно. Отметим, что индекс Мосбиржи в ходе сегодняшних торгов отступил ниже поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов. Данный факт с технической точки зрения говорит в пользу продолжения негативной динамики на нашем рынке. При этом целью снижения может стать район 2700-2750 пунктов", - отмечает Зварич.