ОФЗ с фиксированным купоном непривлекательны для инвестиций на фоне сохраняющихся для GEM рисков - Райффайзенбанк

ОФЗ с фиксированным купоном выглядят неинтересными, потому что сохраняются риски для GEM в условиях неопределенности по принятию нового пакета стимулов в США, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Несмотря на сохраняющуюся высокую волатильность на валютном рынке (директива, выданная Правительством крупнейшим госэкспортерам, о приведении размера чистых валютных активов к уровню 1 октября 2018 г., привела лишь к кратковременному укреплению рубля, при этом пока курс рубля держится ниже 80 руб./долл.), рынок ОФЗ продемонстрировал позитивную ценовую динамику за прошедшую неделю (линия доходностей сместилась вниз на 13-18 б.п. в сегменте выпусков с дюрацией 5-10 лет). При этом ОФЗ выглядели заметно лучше рынка локального долга других GEM. Так, доходности ОФЗ Мексики прибавили 10 б.п., несмотря на то, что неделей ранее ЦБ страны снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25%. В результате такой опережающей динамики присутствующая неделю назад премия ОФЗ в размере 25-50 б.п. (в сравнении с госбумагами Мексики и Индии) почти полностью исчезла. По-видимому, некоторое затишье по теме санкций привело к более активным покупкам ОФЗ локальными участниками (сейчас, по нашему мнению, значимой премии за риск санкций ни в ОФЗ, ни в рубле нет)", - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов.

Эксперт считает, что сохраняются риски для GEM в условиях неопределенности по принятию нового пакета стимулов в США ( Д. Трамп, по-видимому, решил “громко хлопнуть дверью”). Поэтому ОФЗ с фиксированным купоном выглядят неинтересными, хотя локальные участники обеспечат спрос на весь объем без премии ко вторичному рынку.