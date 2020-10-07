Акции Совкомфлота весьма привлекательны для покупки в долгосрочной перспективе - "Открытие Брокер"

Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин отмечает, что на его взгляд, акции "Совкомфлота", торги которыми начались на "Московской бирже" 7 сентября 2020 года, являются весьма привлекательными для покупки в долгосрочной перспективе, и инвесторам следует пользоваться коррекцией для их покупки.

Текущая дивидендная доходность бумаг уже находится на интересных уровнях, указывает Шульгин в комментарии, и при этом стоит рассчитывать на улучшение общей конъюнктуры цен на перевозки нефти и газа. Уровень цен в 117 рублей на акцию специалист видит локально справедливым.