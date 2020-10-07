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07 октября 2020 года 16:23
Влияние пандемии на динамику инфляции в РФ сохраняется, "симптомы вируса" по-прежнему есть - "ВТБ Капитал"
Влияние пандемии на динамику цен в РФ сохраняется, говорится в обзоре экономистов "ВТБ Капитала" Александра Исакова и Родиона Латыпова. По мнению экспертов, в инфляции можно выделить несколько "симптомов вируса": слабый рост или даже снижение цен на пассажирские перевозки, резкий рост цен на лекарства и частичная потеря ясности относительно динамики цен на те услуги, которые требуют физического контакта (кинотеатры, выставки, туризм, салоны красоты - прим. ИФ). Во время весенней волны COVID-19 наблюдались все три симптома. Данные за сентябрь, по мнению Исакова и Латыпова, обнаружили несколько из них. Во-первых, в сентябре был зафиксирован рост цен на лекарства на 0,9% относительно августа после сезонной коррекции. Во-вторых, на 0,9% снизилась стоимость транспортных перевозок. Однако цены на услуги, требующие физического контакта, похоже, регистрируются так же, как и раньше. "Отметим, что наш индекс нерегулируемых цен на услуги (который мы считаем достойным показателем влияния внутреннего спроса на цены) упал в сентябре на 0,46% относительно августа, что является первым снижением по крайней мере с 2007 года", - говорится в обзоре. Как пишут экономисты, снижение стоимости услуг было вызвано падением цен на отели на 3,1% и на образование на 2,4%. По оценкам аналитиков, одной из причин отрицательной динамики цен на образование могло стать обращение президента РФ Владимира Путина к министерству образования с призовом оставить цену на образование неизменной или снизить ее в текущем году в государственных университетах. В продовольственном сегменте наиболее значительный рост показали цены на сахар, при этом обычно в данный период года они имеют тенденцию к снижению по мере поступления на рынок нового предложения.
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