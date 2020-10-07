Вторая половина сессии среды может не принести фондовым "быкам" положительных известий - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в среду перешли к снижению, подтверждая преждевременность открытия масштабных "длинных" позиций на рынке, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Вторая половина сессии, по мнению специалиста, в случае продолжения продаж на биржах США и нефтяных площадках также может не принести "быкам" положительных известий.

"Не исключен при этом и более оптимистичный сценарий, при котором отчет Минэнерго США по запасам покажет их снижение, а американские акции смогут развить утреннее повышение. В любом случае российские индексы явно не завершат день в плюсе", - пишет Кожухова в комментарии компании.