.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно продолжение наращивания процентного стимула для экономики - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 октября 2020 года 15:20
Вероятно продолжение наращивания процентного стимула для экономики - Промсвязьбанк
Инфляция до конца года, вероятно, сохранится вблизи 3,7-3,8%, позволяя продолжить наращивание процентного стимула для экономики, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Аналитик банка Денис Попов отмечает, что по итогам сентября зафиксирована дефляция минус 0,1% м/м. В годовом выражении инфляция составила 3,7% (против 3,6% г/г в августе). "Сохранение инфляции до конца года ниже 4% г/г обеспечит возможность усиления процентного стимула в декабре для поддержки экономики на фоне второй волны пандемии. Текущий прогноз инфляции предполагает ее сохранение около 3,7% г/г до конца года, но риски повышения инфляционного тренда все еще высоки", - пишет он. Несмотря на то что в сентябре была зафиксирована дефляция, годовой уровень инфляции незначительно усилился, что связано, по мнению эксперта, с более слабой сезонной дефляцией, чем в сентябре 2019 года (за счет динамичного роста цен на непродовольственные товары). "Тем не менее, инфляционная картина изменилась в благоприятную для поддержания ценовой стабильности сторону. Если в августе мы наблюдали полное нивелирование сезонной дефляции на продовольствие ростом цен на непродовольственные товары и услуги, то в сентябре дефляция уже превалировала. Причина – началась дефляция на услуги (вероятно, за счет завершения восстановительного импульса спроса). При этом продолжала усиливаться инфляция на непродовольственные товары (последствия девальвации рубля)", - пишет Попов. "В 4 квартале мы ждем умеренной инфляции на продукты питания (хороший урожай текущего года должен сдержать повышение цен). Кроме того, наблюдаемая курсовая стабилизация и возможное охлаждение спроса из-за второй волны пандемии должны ограничить инфляционные процессы в сегменте непродовольственных товаров, а цены на услуги и вовсе могут продолжить снижение в условиях слабого спроса. Таким образом, инфляция до конца года, вероятно, сохранится вблизи 3,7-3,8%, позволяя продолжить наращивание процентного стимула для экономики", - указывает специалист Промсвязьбанка. Банк России подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки и видит доминирование дезинфляционных рисков в среднесрочной перспективе. "Значит, при реализации нашего инфляционного прогноза и сохранении инфляции ниже 4% до конца года, есть все основания ожидать возобновления цикла снижения ключевой ставки в декабре. Тем более что опережающие индикаторы уже указывают на материализацию экономических рисков из-за второй волны пандемии (снижение индексов деловой активности, рост заболеваемости и ввод ограничительных мер). Риском прогноза является неопределенность динамики цен на непродовольственные товары. В условиях активного розничного кредитования и не выраженных карантинных ограничений повышенный спрос на непродовольственные товары может сохраниться. При давлении на рубль инфляция в сегменте может усилиться и прогноз не реализуется, - пишет Попов. - В октябре прогнозируем инфляцию в пределах 0,2% м/м и рост цен 3,7-3,8% в годовом выражении. Прогноз ключевой ставки на конец года сохранен на уровне 4%. В октябре допускаем продолжение паузы в цикле снижения ставки из-за повышенной волатильности финансовых рынков и сохранения неопределенности инфляционного тренда".
.
08 октября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть слабо растут в четверг. читать дальше
.08 октября 2020 года 09:05
Нефть марки Brent в четверг может пытаться идти выше $42/барр. на поддержке урагана "Дельта", который идет на Мексиканский залив, отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, но по мере исчерпания данного фактора инвесторы вернутся к переоценке спроса и перспектив улучшения... читать дальше
.07 октября 2020 года 19:01
Презентация новых продуктов Apple, при отсутствии проблем с производством и дистрибуцией, вероятно, повысит котировки акций компании, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Apple, как и другие технологические гиганты, может находиться под давлением на фоне попыток ужесточения... читать дальше
.07 октября 2020 года 18:22
Слабость, пришедшую на рынки, нужно использовать для формирования долгосрочных позиций в качественных инвестиционных историях - "Атон"
Слабость, пришедшую на рынки, нужно использовать для формирования долгосрочных позиций в качественных инвестиционных историях, говорится в аналитическом материале трейдера "Атона" Элбека Далимова. По его мнению, масштабные фискальные и монетарные стимулы практически не оставят альтернатив акциям... читать дальше
.07 октября 2020 года 17:50
Данные по прибылям американских компаний должны опередить растущие ожидания, и при прочих равных поддержать мировые фондовые рынки, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Циклические секторы, такие как финансовый, промышленный и... читать дальше
.07 октября 2020 года 14:10
Диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2870-2930 пунктов, отмечается в комментарии аналитики "Фридом Финанс" Александра Осина. "Драйвером негативной динамики на рынке акций в среду выступает "медвежье" изменение котировок акций Сургутнефтегаза, Роснефти, Газпром нефти,... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:26
Аналитики "ФИНАМа" считают, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть может оказаться под еще большим давлением, но в краткосрочной перспективе рост по инструменту может продолжиться, говорится в комментарии. Фьючерсы на нефть в среду, 7 октября,... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:22
По мнению экспертов Sber CIB, в течение дня в среду рынки могут восстановиться после падения накануне, и рубль в этом случае закрепится около 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Инвесторы ожидают публикации... читать дальше
.07 октября 2020 года 10:26
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром среды теряют порядка 1,5% после уверенного повышения во вторник, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. В Американском институте нефти сообщили о росте запасов "черного золота" на прошлой неделе на 1 млн баррелей, в то время как... читать дальше
.07 октября 2020 года 10:12
Brent в среду будет находиться под давлением, возможен возврат в диапазон $40-42/барр., отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "Рынок нефти все еще поддерживается за счет краткосрочных факторов: урагана в Мексиканском заливе и забастовки рабочих в Норвегии, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.