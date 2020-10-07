Вероятно продолжение наращивания процентного стимула для экономики - Промсвязьбанк

Инфляция до конца года, вероятно, сохранится вблизи 3,7-3,8%, позволяя продолжить наращивание процентного стимула для экономики, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Аналитик банка Денис Попов отмечает, что по итогам сентября зафиксирована дефляция минус 0,1% м/м. В годовом выражении инфляция составила 3,7% (против 3,6% г/г в августе). "Сохранение инфляции до конца года ниже 4% г/г обеспечит возможность усиления процентного стимула в декабре для поддержки экономики на фоне второй волны пандемии. Текущий прогноз инфляции предполагает ее сохранение около 3,7% г/г до конца года, но риски повышения инфляционного тренда все еще высоки", - пишет он.

Несмотря на то что в сентябре была зафиксирована дефляция, годовой уровень инфляции незначительно усилился, что связано, по мнению эксперта, с более слабой сезонной дефляцией, чем в сентябре 2019 года (за счет динамичного роста цен на непродовольственные товары).

"Тем не менее, инфляционная картина изменилась в благоприятную для поддержания ценовой стабильности сторону. Если в августе мы наблюдали полное нивелирование сезонной дефляции на продовольствие ростом цен на непродовольственные товары и услуги, то в сентябре дефляция уже превалировала. Причина – началась дефляция на услуги (вероятно, за счет завершения восстановительного импульса спроса). При этом продолжала усиливаться инфляция на непродовольственные товары (последствия девальвации рубля)", - пишет Попов.

"В 4 квартале мы ждем умеренной инфляции на продукты питания (хороший урожай текущего года должен сдержать повышение цен). Кроме того, наблюдаемая курсовая стабилизация и возможное охлаждение спроса из-за второй волны пандемии должны ограничить инфляционные процессы в сегменте непродовольственных товаров, а цены на услуги и вовсе могут продолжить снижение в условиях слабого спроса. Таким образом, инфляция до конца года, вероятно, сохранится вблизи 3,7-3,8%, позволяя продолжить наращивание процентного стимула для экономики", - указывает специалист Промсвязьбанка.

Банк России подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки и видит доминирование дезинфляционных рисков в среднесрочной перспективе. "Значит, при реализации нашего инфляционного прогноза и сохранении инфляции ниже 4% до конца года, есть все основания ожидать возобновления цикла снижения ключевой ставки в декабре. Тем более что опережающие индикаторы уже указывают на материализацию экономических рисков из-за второй волны пандемии (снижение индексов деловой активности, рост заболеваемости и ввод ограничительных мер). Риском прогноза является неопределенность динамики цен на непродовольственные товары. В условиях активного розничного кредитования и не выраженных карантинных ограничений повышенный спрос на непродовольственные товары может сохраниться. При давлении на рубль инфляция в сегменте может усилиться и прогноз не реализуется, - пишет Попов. - В октябре прогнозируем инфляцию в пределах 0,2% м/м и рост цен 3,7-3,8% в годовом выражении. Прогноз ключевой ставки на конец года сохранен на уровне 4%. В октябре допускаем продолжение паузы в цикле снижения ставки из-за повышенной волатильности финансовых рынков и сохранения неопределенности инфляционного тренда".