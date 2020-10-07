Рубль, вероятно, все-таки начнет реализовывать потенциал краткосрочного роста с целью 76,4 руб./$1 - "Алор Брокер"

Банк России в среду увеличит объем валютных интервенций примерно в 2,5 раза, что будет способствовать росту рубля, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Однако негативом для российской валюты является заключение Организации по запрещению химического оружия о том, что в организме А. Навального все-таки найдены следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Это повышает вероятность введения санкций в отношении России, но вряд ли они будут серьезными. Во многом санкции уже заложены в котировки рубля. Поэтому с большой вероятностью рубль все-таки начнет реализовывать потенциал краткосрочного роста с целью 76,4 руб./$1", - считает главный аналитик компании Алексей Антонов.