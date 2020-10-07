Открытие рынка акций РФ в среду пройдет на отрицательной территории - "Алор Брокер"

Американские фьючерсы в среду утром подрастают на 0,4%, в плюсе находятся практически все промышленные металлы и золото. Поэтому, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, открытие рынка акций РФ пройдет с минусом, но в дальнейшем есть сильная вероятность продолжения роста западных фьючерсов, за которыми пойдет и отечественный фондовый рынок, говорится в комментарии компании.