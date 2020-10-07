Индекс Мосбиржи способен откатиться к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов считает, что в среду, учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и негативное влияние геополитики, индекс Мосбиржи способен откатиться к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов. При этом поддержку может не оказать и динамика нефтяных котировок, говорится в комментарии банка.