Газпромбанк пересмотрел оценку акций и GDR девелоперов РФ, подтвердив рейтинг "покупать"

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых копаний российского сектора недвижимости, говорится в обзоре аналитика банка Марата Ибрагимова.

По итогам переоценки для акций и GDR Etalon (MOEX: ETLN), акций и GDR "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и акций "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) была дана рекомендация (рейтинг) "покупать".

"Рынок жилой недвижимости пережил период серьезного стресса, вызванного пандемией и масштабным режимом самоизоляции. В настоящее время мы считаем, что этот сектор явно выигрывает от макроэкономических тенденций, когда падение процентных ставок снижает привлекательность банковских депозитов и увеличивает доступность ипотечных кредитов", - пишет эксперт.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Etalon - 240,0 (текущая цена - 124,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Etalon (для GDR; цены в долларах США) - 3,0 (текущая цена - 1,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛСР - 1200,0 (текущая цена - 875,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛСР (для GDR; цены в долларах США) - 3,1 (текущая цена - 2,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ПИК - 670,0 (текущая цена - 569,0), рекомендация - покупать.