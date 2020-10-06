"Атон" сохраняет рейтинг "выше рынка" по бумагам "ФосАгро"

Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "выше рынка" по бумагам "ФосАгро", при этом скромный потенциал их роста (22%) объясняется недешевой оценкой и замедлением темпов восстановления рынка, сообщается в обзоре компании.

"Рынок DAP улучшается: спотовые цены FOB Балтика тестируют отметку $340/т, против всего лишь $290/т еще в апреле. Мы пересматриваем оценку компании и фундаментальные показатели отрасли и подтверждаем рейтинг "выше рынка" по "ФосАгро" с целевой ценой $14,5/GDR. В результате принятия в первоначальном варианте предложения правительства об увеличении налога на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза налоговое бремя "ФосАгро" может вырасти на 2,4 млрд руб. ($31 млн) или около 2,9% от суммы EBITDA 2021 - для компании это не критичный уровень. Как именно будет реализовано повышение НДПИ, пока неясно", - указывают специалисты Андрей Лобазов и Мария Федорова.

Аналитики отмечают, что "ФосАгро" торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 6,1x, что соответствует его среднему 5-летнему значению 6,2x. Текущий дисконт 19% к корзине аналогов также очень близок к 5-летнему среднему 22%. "Обоснованная оценка ограничивает потенциал роста целевой цены, который мы в настоящее время оцениваем в 22%. Мы считаем ожидания рынка по выручке консервативными. Мы также полагаем, что в период наблюдаемого сейчас восстановления рынка приведенные выше средние мультипликаторы оценки оправданы. На наш взгляд, дисконт относительно конкурентов должен уменьшиться, принимая во внимание тенденцию к росту производства "ФосАгро" и девальвацию рубля", - пишут они.

Также специалисты "Атона" обновляют свою модель "ФосАгро" с учетом новых цен DAP FOB Балтика (в среднем $315/т в 2020 и $325/т в 2021) и ослабления рубля (72 руб./$1). "Исходя из прогноза, представленного на Дне инвестора в 2019 г., мы ожидаем, что в 2020-2021 гг. общий выпуск удобрений вырастет на 0,5 млн т в год (что добавит к годовой EBITDA примерно 4 млрд руб.), а ежегодные капзатраты составят 38 млрд руб. По нашим расчетам, "ФосАгро" выплатит дивиденд в размере 190 руб./акцию в 2020 (доходность в 6,9%) и 200 руб./акцию в 2021 г. (7,2%)", - указывают эксперты "Атона".