Технически S&P500 стал сильнее, но все еще склонен к продолжению среднесрочного бокового движения - "Фридом Финанс"

Технически S&P500 выглядит заметно сильнее, но все еще склонен к продолжению среднесрочного бокового движения, так как ключевой уровень сопротивления в 3430 пунктов пока не был преодолен, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Впрочем, указывает он, шансы на рост выше этого уровня увеличиваются: торговая сессия понедельника завершилась над 50-дневной скользящей средней, а индикаторы RSI и MACD указывают на вероятность продолжения восходящего движения.