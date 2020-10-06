ВТБ Капитал рекомендует держателям выпуска POGLN 22 принять предложенные компанией поправки

Аналитики "ВТБ Капитала" рекомендуют держателям выпуска POGLN 22 принять предложенные Petropavlovsk поправки об изменении даты публикации финансовых результатов за 1п20 по МСФО и получить указанную премию, сообщается в обзоре.

Новый аудитор Petropavlovsk, компания MHA MacIntyre Hudson, был назначен только 21 сентября 2020 года. Предыдущий аудитор – PWC – отказался от дальнейшей работы с Petropavlovsk из-за изменений в совете директоров последнего и опасений относительно уровня корпоративного управления в компании. "На наш взгляд, спор между акционерами и перестановки в руководстве негативно отражаются на восприятии рынком кредитного риска Petropavlovsk и в какой-то степени могут навредить операционной деятельности компании. Тем не менее, мы ожидаем, что Petropavlovsk покажет хорошие финансовые результаты как за 1п20, так и за весь 2020 г., и в том числе сможет добиться существенного прогресса в плане снижения своей долговой нагрузки. Мы рекомендуем держателям выпуска POGLN 22 принять предложенные компанией поправки и получить указанную премию", - указывают аналитики.

"Потенциальные издержки, связанные с выплатой премии держателям облигаций, не так уж и велики (не более 1,25 млн долл.). Однако сам по себе этот факт, на наш взгляд, достаточно однозначно указывает на то, что перестановки в руководстве не способствовали повышению финансовой эффективности Petropavlovsk. В плане рефинансирования обязательств, подлежащих погашению в период до 2022 г., компания явно отстает от других, также довольно сильно закредитованных заемщиков России и СНГ – например, Борца, ПМХ, Евроторга и т.д. – предпринимающих или уже предпринявших шаги для увеличения дюрации и снижения процентных расходов по своему долгу", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".

Также эксперты отмечают, что POGLN 22 (YTM 6%, z-спред 577 бп) сейчас торгуется по цене около 104% от номинала, фактически являясь самым высокодоходным российским корпоративным евробондом с такой дюрацией.

В минувшую пятницу, напоминают аналитики "ВТБ Капитала", Petropavlovsk обратился к держателям своих еврооблигаций (POGLN 22) с просьбой отказаться от права требовать дефолта по выпуску из-за того, что компания не опубликовала финансовые результаты за 1п20 по МСФО в течение 90 дней, прошедших с окончания отчетного периода (т.е. до 28 сентября), как это предусмотрено проспектом эмиссии еврооблигаций. Задержка с публикацией отчетности связана со сменой аудиторской фирмы.

Опубликовать результаты за 1п20 по МСФО эмитент планирует во второй половине октября, но пока предлагает держателям POGLN 22 одобрить более консервативный крайний срок публикации – не позднее 15 декабря 2020 г. Собрание держателей облигаций, на котором будет приниматься решение по данному вопросу, назначено на 26 октября.

Те, кто дадут свое согласие на предложенные условия раньше 14 октября, получат от компании компенсацию в размере 0,25% номинальной стоимости облигаций. Если Petropavlovsk опубликует отчетность за 1п20 раньше, чем состоится собрание, предложенные изменения в условиях размещения выпуска могут утратить актуальность, и в этом случае держателям облигаций будет выплачена премия в размере 0,1% номинальной стоимости облигаций, отмечают в "ВТБ Капитале".