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06 октября 2020 года 14:31
Пока рублю не помогает увеличение объема продаж валюты Банком России - "Велес Капитал"
Пока рублю не помогает увеличение объема продаж валюты Банком России, поскольку внутренний рынок негативно реагирует не только на ухудшение ситуации с коронавирусом и ужесточение ограничительных мер за рубежом, но и на резкое ухудшение внутренней эпидемиологической обстановки, отмечается в комментарии "Велес Капитала". "Рубль к середине дня во вторник рубль демонстрировал снижение, на большинстве валютных площадок EM также наблюдался уход от риска, - комментирует аналитик инвесткомпании Юрий Кравченко. - Отметим, что пока отечественной валюте не помогает увеличение объема продаж валюты Банком России. Так, с октября ЦБ в дополнение к регулярным операциям (2,5 млрд руб. в день) продает также оставшуюся валюту рамках сделки по Сбербанку (2,9 млрд руб. в день). Кроме того, со среды Минфин увеличивает объем продажи валюты в рамках бюджетного правила с 2,5 до 5,8 млрд руб. Таким образом, объем ежедневных продаж возрастет до 8,7 млрд руб. (с учетом валюты от сделки по Сбербанку)". Однако пока увеличение продаж валюты на внутреннем рынке, по мнению эксперта, остается в тени бегства инвесторов от риска на глобальных рынках и сохранения напряженного геополитического фона. Кроме того, внутренний рынок, по всей видимости, негативно реагирует не только на ухудшение ситуации с коронавирусом и ужесточение ограничительных мер за рубежом, но и на резкое ухудшение внутренней эпидемиологической обстановки, которое может вернуть более жесткие ограничительные меры в РФ, полагает Кравченко.
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