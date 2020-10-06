Текущие тенденции на рынке газа в целом позитивны для Газпрома - "ВТБ Капитал"

Текущие тенденции на рынке газа в целом позитивны для Газпрома, цены поставок Газпрома на европейском направлении могут восстановиться приблизительно на 40% к/к, исходя из текущих котировок фьючерсов на газ, говорится в комментарии "ВТБ Капитала".

"Прогноз Газпрома по экспортным поставкам на весь 2020 г. составляет 170 млрд куб. м (мы предполагаем 167 млрд куб. м), - напоминают аналитики "ВТБ Капитала". - Фактический показатель за 8м20 равен 107 млрд куб. м, исходя из чего компания ожидает активизации экспорта в оставшиеся месяцы года. Портфель Газпрома включает значительную долю экспортных контрактов с привязкой к ценам на нефть (около 30%, по нашей оценке), которые отражают динамику нефтяных котировок с некоторой задержкой. Вместе с тем остальные 70% законтрактованных объемов Газпрома прямо или косвенно привязаны к спотовым ценам на газ, которые заметно повысились относительно минимумов 2к–3к20 (спотовые цены на узле TTF вчера достигли 159 долл./куб. м)".

В результате, хотя аналитики инвестбанка прогнозируют в 4к20 значительное снижение привязанных к нефти цен (на 11% к/к), цены поставок Газпрома, по их мнению, на европейском направлении могут восстановиться приблизительно на 40% к/к, исходя из текущих котировок фьючерсов на газ.

"Европейские хранилища газа к настоящему моменту заполнены на 95%, что выше долгосрочного среднего сезонного уровня, но ниже исторических максимумов (в отличие от ситуации в начале года). Следует отметить, объемы поставок СПГ в Европу в сентябре–октябре остались на уровне августа, несмотря на существенный рост цен на газ", - указывают эксперты "ВТБ Капитала".

Как сообщает "Коммерсант", Газпром увеличил поставки газа в Европу, к началу октября впервые с начала года полностью загрузив основные экспортные маршруты и (Ямал– Европа, Северный поток и доступные по контракту объемы транзита через Украину). Газпром также закупил дополнительные транзитные мощности у Нафтогаза Украины на октябрь. Поступающий в Европу газ по большей части используется для пополнения запасов в подземных хранилищах.