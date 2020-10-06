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06 октября 2020 года 14:00
Остановка добычи углеводородов в Норвегии является фактором поддержки цен на нефть и газ в ближайшей перспективе - "ВТБ Капитал"
Остановка добычи углеводородов в Норвегии является фактором поддержки цен на нефть и газ в ближайшей перспективе, говорится в комментарии "ВТБ Капитала". "Остановка добычи углеводородов в Норвегии является фактором поддержки цен на нефть и газ в ближайшей перспективе, отчасти компенсируя увеличение предложения нефти из Ливии, где за последние недели добыча выросла на 200 тыс. барр./сут., а также наращивание поставок газа Газпромом на европейском направлении. В результате котировки Brent и цены на узле TTF в понедельник поднялись на 4% и 7%. Вместе с тем более длительное воздействие на цены будет зависеть от того, как долго будет продолжаться забастовка", - отмечают аналитики инвестбанка. Сотрудники шести норвежских морских нефтедобывающих платформ объявили забастовку, остановив добычу. Об этом во вторник сообщает "Коммерсант". Совокупно на этих шести участках добывается около 8% общего объема добычи углеводородов в Норвегии. По данным газеты, урегулирование трудового конфликта и возобновление добычи обычно занимает около двух недель.
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07 октября 2020 года 09:35
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