Остановка добычи углеводородов в Норвегии является фактором поддержки цен на нефть и газ в ближайшей перспективе - "ВТБ Капитал"

Остановка добычи углеводородов в Норвегии является фактором поддержки цен на нефть и газ в ближайшей перспективе, говорится в комментарии "ВТБ Капитала".

"Остановка добычи углеводородов в Норвегии является фактором поддержки цен на нефть и газ в ближайшей перспективе, отчасти компенсируя увеличение предложения нефти из Ливии, где за последние недели добыча выросла на 200 тыс. барр./сут., а также наращивание поставок газа Газпромом на европейском направлении. В результате котировки Brent и цены на узле TTF в понедельник поднялись на 4% и 7%. Вместе с тем более длительное воздействие на цены будет зависеть от того, как долго будет продолжаться забастовка", - отмечают аналитики инвестбанка.

Сотрудники шести норвежских морских нефтедобывающих платформ объявили забастовку, остановив добычу. Об этом во вторник сообщает "Коммерсант". Совокупно на этих шести участках добывается около 8% общего объема добычи углеводородов в Норвегии. По данным газеты, урегулирование трудового конфликта и возобновление добычи обычно занимает около двух недель.