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06 октября 2020 года 13:05
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу оптимистичного прогноза по рынку алмазов на ближайшие месяцы - "ВТБ Капитал"
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу нашего оптимистичного прогноза по рынку на ближайшие месяцы, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". аналитики инвестбанка указывают, что объемы реализации необработанных алмазов в сентябре восстановились до нормальных уровней на фоне снижения цен и повышения рентабельности в ограночном сегменте. Розничный бизнес также показал хорошие результаты, помимо этого, продажи в США превысили уровни 2019 г. вопреки низкому туристическому потоку. De Beers по итогам 7-го сайта показала объем продаж в 320 млн долл., а продажи Алросы в августе достигли 202 млн долл. По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", результаты превзошли ожидания рынка и в целом приблизились к уровням прошлых лет, показав рост примерно на 12% г/г. Восстановление продаж обусловлено снижением цен и пополнением запасов ограночными предприятиями. Как мы полагаем, две крупнейшие алмазодобывающие компании покажут хорошие результаты и в сентябре Агентство Bloomberg в сентябре сообщило, что De Beers намерена скорректировать цены на мелкие алмазы более чем на 10% с целью активизации продаж. "В августе De Beers в ходе 7-го сайта снизила на 6–10% цены на камни размером более одного карата, причем это была уже вторая корректировка цен на мелкие алмазы. На наш взгляд, в этой ситуации у менее крупных добывающих компаний остается меньше стимулов возобновлять производство. О намерении сделать это сообщили три участника отрасли, однако им будет трудно выиграть от улучшения рыночной конъюнктуры в условиях снижения цен крупными компаниями", - отмечают эксперты инвестбанка. Также аналитики обращают внимание на то, что Индия сообщила о сокращении на 32% г/г чистого экспорта бриллиантов в августе против падения более чем на 50% г/г в апреле–июле. Чистый импорт алмазного сырья уменьшился на 36% г/г по сравнению с падением на 70–100% г/г за тот же период. Крупные ограночные предприятия в настоящий момент загружены на 70% (против 20–30% в прошлом месяце). Таким образом, принимая во внимание продолжающееся пополнение запасов в ограночном секторе, эксперты "ВТБ Капитала" ожидают дальнейшего улучшения динамики индийского импорта в сентябре. "Цены на бриллианты в августе выросли в среднем на 16% м/м и, по данным Rapaport, в сентябре еще немного повысились. В итоге в августе цены были на 12% выше уровней начала года, а сейчас они на 14% выше, при этом мелкие камни продолжили дорожать быстрее крупных. Рост цен на бриллианты, как мы полагаем, обусловлен в основном активизацией розничных продаж в США и Китае в июле–августе", - отмечают специалисты инвестбанка.
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