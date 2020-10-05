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05 октября 2020 года 18:45
Увеличение объемов продаж валюты Минфином является значимым фактором в пользу укрепления рубля до 75-77 руб./$1 в октябре - Газпромбанк
Увеличение объемов продаж валюты Минфином является значимым фактором в пользу укрепления рубля до 75-77 руб./$1 в октябре, говорится в обзоре Газпромбанка. "Минфин РФ в понедельник сообщил, что с 7 октября по 6 ноября увеличит продажу валюты в 2,3 раза – до 126,9 млрд руб. (5,8 млрд руб. ежедневно). Рост объемов продаж объясняется падением цен на нефть в сентябре по сравнению с августом. Выпадающие нефтяные доходы бюджета будут компенсированы продажей валюты из ФНБ. Дополнительно ЦБ в этом месяце уже начал продавать отложенные объемы по сделке Сбербанка в сумме 3 млрд руб. в день. Соответственно, совокупный объем продаж валюты составит около 9 млрд руб. в день, что означает рост в 3 раза по сравнению с прошлым месяцем. Увеличение объемов продаж является значимым фактором в пользу укрепления рубля до уровня 75-77 в октябре", - отмечают эксперты инвестбанка. Также, по мнению аналитиков Газпромбанка, на текущей неделе влияние на динамику курса рубля будут также оказывать события вокруг президентских выборов в США, возможное усиление ограничительных мер в ряде стран из-за коронавируса, а также голосование в палате представителей по поводу нового пакета стимулирующих мер. На этой же неделе выйдут протоколы заседания ЕЦБ и ФРС.
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