Покупка ОФЗ с фиксированным доходом интересна инвесторам с высокой толерантностью к риску - "Локо-Инвест"

Учитывая сохранение внешних и санкционных рисков, высокую волатильность курса рубля и близость к завершению цикла смягчения монетарной политики, идея покупки флоутеров сейчас кажется привлекательной, говорится в обзоре "Локо-Инвест". Покупка ОФЗ с фиксированным доходом интересна инвесторам с высокой толерантностью к риску и ожиданиями неизменности ставки ЦБ в течение длительного периода или ее снижения, полагают аналитики инвесткомпании.

Валовый объем размещения ОФЗ в 2020г. запланирован на уровне 5 трлн руб., предполагая выпуск бумаг на 2 трлн руб. в 4К20. В 2021/22гг. он сократится до 3.7/3-3.2 трлн руб. Однако, даже с учетом ожидаемых погашений нетто-объем займов вырастет относительно 2016-19гг. Но риски дополнительного увеличения предложения ОФЗ эксперты инвесткомпании оценивают как невысокие.

"Сможет ли рынок абсорбировать эти объемы? Учитывая пониженный интерес нерезидентов и банков (крупнейшие игроки на рынке ОФЗ) к бумагам с фиксированным купоном, для выполнения плана заимствований Минфин увеличил выпуск «флоутеров» (ОФЗ с привязкой к ставке RUONIA). Возврат спроса со стороны нерезидентов будет возможет лишь после снижения волатильности курса рубля. Без них банки будут также осторожны, хотя уровень доходности «фиксов» привлекателен", - полагают эксперты "Локо-Инвест".

По мнению аналитиков, с учетом текущего профиля внешних/внутренних рисков покупка флоутеров сейчас является довольно привлекательной стратегией, позволяющей «переждать» период повышенной волатильности и сохранить возможность покупки ОФЗ с фиксированным купоном при улучшении конъюнктуры и снижении «навеса» со стороны первичного предложения.

Выбор типа ОФЗ («фиксы», «флоутеры» или «линкеры») в текущих условиях должен определяться риск профилем инвестора и его ожиданиями. Ниже аналитики инвесткомпании остановились на основных преимуществах (+) и рисках (–) каждого типа бумаг.

ОФЗ с фиксированным доходом («фиксы» или ОФЗ-ПД):

+ относительно высокая ликвидность этого сегмента бумаг;

+ уже довольно высокие спрэды к ставке ЦБ/RUONIA вкупе с сильным положительным наклоном кривой и, как следствие, неоправданно завышенным уровнем форвардных ставок относительно наших/рыночных ожиданий по возможной динамике ставки ЦБ;

+ высокий спрэд доходностей к средней ставке по депозитам банков, что может стимулировать к ним интерес банков (казначейские портфели);

+ возможность дополнительного снижения премии за риск в средних/длинных выпусках после запланированного начала публикации ЦБ прогнозной траектории ключевой ставк;и

- пока относительно-низкий интерес нерезидентов к ОФЗ-ПД из-за глобальной неопределенности и повышенной волатильности рубля, без которого уверенный рост цен этих бумаг будет невозможен;

- наличие процентного риска в условиях, когда потенциал дальнейшего снижения ставки ЦБ ограничен или вовсе исчерпан, а на горизонте 2-3 лет регулятор может начать повышать ставку в направлении 5-6%.

По мнению аналитиков, эти ОФЗ подходят инвесторам, которые не видят негативных эффектов для РФ со стороны геополитических факторов, верят в укрепление рубля и не ждут с корого повышения ключевой ставки ЦБ.

ОФЗ с переменным купоном («флоутеры» или ОФЗ-ПК):

+ практически полное отсутствие процентного риска, б о льшая устойчивость бумаг к рыночным и санкционным рискам;

+ текущая стоимость доступных выпусков предполагает наличие дополнительной премии к ставке RUONIA (+40-50 б.п. сейчас), что дает приемлемую маржу и автоматически защищает инвестора в сценарии повышенной рыночной волатильности и/или повышения ставки ЦБ;

+ низкая доля нерезидентов в этом сегменте ОФЗ и, как следствие, его меньшая чувствительность к настроениям на внешних рынках;

- возможность повышенных объемов размещения со стороны Минфина в течение 4К20-1П21 на фоне слабого спроса инвесторов на «фиксы» и, как следствие, возможность дальнейшего роста дисконта в цене;

- все еще недостаточная ликвидность этого сегмента ОФЗ, несмотря на активное размещение бумаг со стороны Минфина.

По мнению экспертов "ЛОКО-Инвест", эти ОФЗ подходят инвесторам, которые опасаются геополитических рисков , волатильности курса рубля и скорого повышения ставки ЦБ

ОФЗ с индексируемым на инфляцию номиналом («линкеры» или ОФЗИН):

+ реальная (без учета инфляции) доходность на уровне 2.5% в рублях;

+ сохранение breakeven инфляции (спрэд между доходностью сопоставимых ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН, Рис 13), отражающей ожидаемый средний уровень инфляции до даты погашения и премии за неопределенность, на уровне 2.8% (по 3-летнему) выпуску и 3.4% (по 8летнему выпуску) против целевого уровня ЦБ в 4%, который, по его заявлениям, в обозримом будущем пересматриваться не будет;

- крайне низкая ликвидность данного сегмента рынка, что может искажать реальный уровень инфляционных ожиданий, закладываемых инвесторами в эти бумаги.

Эти ОФЗ подходят инвесторам, которые не верят в способность Ц Б удерживать инфляцию вблизи 4% и ждут ее более высоких значений на среднесрочном горизонте, и для которых уровень реальной доходности в 2,5% является приемлемым.