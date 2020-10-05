Усиление рисков в мире вновь поддержит рост цен на золото - BCS GM

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) полагают, что усиление рисков в мире вновь поддержит рост цен на золото, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Уход от риска и усиление доллара вслед за новостями о заболевании Трампа несколько приостановили рост цен на металл: на закрытие торгов 2 октября спот-цена на золото в Лондоне составила $1 900/т.у. против $1 862/т.у. неделей ранее. Тем не менее мы считаем, что в среднесрочной перспективе мы можем вновь увидеть золото на уровнях близких к $2 000/т.у. – этому может способствовать слабость доллара вслед за возможным ухудшением экономической и политической ситуации в США в преддверии и сразу после ноябрьских выборов". - отмечает эксперт BCS GM Владимир Тихомиров.