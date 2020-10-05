Вызванный коронавирусом кризис,вероятно, будет иметь далеко идущие последствия - "ВТБ Капитал"

Вызванный коронавирусом кризис, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия – он может привести к ускорению развития технологий (которые, если говорить о здравоохранении, могут включать обязательную вакцинацию при зарубежных поездках и усиление биометрического контроля), а также к изменению методов работы и структуры рынка труда, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". "Сложившаяся ситуация не может не удивлять в свете того, что в текущем году было зафиксировано рекордное сокращение мирового ВВП и международной торговли, а правительствам и центробанкам пришлось осуществлять беспрецедентные по масштабам меры поддержки экономики", - указывает эксперт инвестбанка Нил Маккиннон.

Вопреки целому ряду факторов риска, включая вторую волну пандемии и повторное введение карантинных мер, неопределенность перспектив роста мировой экономики, вероятность “Брекзита без сделки” и предстоящие президентские выборы в США, волатильность на рынках акций и особенно облигаций остается, по мнению эксперта, умеренной. Массовой продажи гособлигаций не наблюдается. Доходность 10-летних казначейских бумаг держится в узком диапазоне. Основные рынки акций достигли максимумов в начале сентября и остаются приблизительно на тех же уровнях. Откат по индексу S&P 500 в прошлом месяце составил около 10%, что соответствовало средним значениям коррекции за последние несколько лет, хотя, согласно общему мнению, рынки акций в целом торгуются на завышенных уровнях и во многом зависят от динамики американского технологического сектора.

"Что касается ближайших перспектив, новость о заражении Дональда Трампа коронавирусом оказала давление на финансовые рынки, заставив инвесторов перекладывать средства в защитные инструменты. Вместе с тем волатильность в разных классах активов – долларе, акциях, гособлигациях и золоте – была сравнительно невелика. В начале текущей недели главной темой, по-видимому, будет возможность скорого возвращения Трампа к работе. В конце прошлой недели рынки акций весьма быстро абсорбировали различные риски, которые могут реализоваться, если Трамп все-таки окажется нетрудоспособным", - полагает Маккиннон.