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05 октября 2020 года 16:54

Налоговые инициативы Байдена могут существеннее всего ударить по лидерам фондового рынка - эксперты

Повышение налога на прибыль компаний, которое ожидается в случае победы кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена на ноябрьских выборах, может ударить по одному из самых сильных драйверов восстановления американского фондового рынка в текущем году, предупреждают рыночные аналитики.

Байден в том числе предлагает повысить налоговую ставку до 28% с 21%, ввести новый минимальный налог для американских компаний и увеличить налог на иностранную прибыль многих международных компаний со штаб-квартирой в США.

Эти инициативы совокупно могут лишить компании, входящие в индекс S&P 500, 9,2% ожидаемой прибыли, согласно подсчетам BofA Global Research. Особенно существенным будет удар для технологических компаний.

Планы Байдена приведут к сокращению прибыли компаний в сфере информационных технологий, коммуникационных услуг и второстепенных потребительских товаров на двузначный процент, подсчитали эксперты. Представителями этих секторов, которые были главными драйверами роста S&P 500 в текущем году, являются Apple Inc. (SPB: AAPL), Microsoft Corp. (SPB: MSFT), Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Facebook Inc. (SPB: FB) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN).

Столь серьезный удар может поставить под вопрос лидерство акций этих компаний на рынке и оказаться проверкой жизнеспособности начавшегося в этом году ралли, пишет газета The Wall Street Journal.

Индекс S&P 500 подскочил на 50% с минимума, достигнутого в конце марта, а с начала 2020 года вырос на 3,6%.

"Опасение связано с тем, что у нас есть эти сектора, ориентированные на рост, которые были основными драйверами подъема рынка с мартовских минимумов, - говорит директор по инвестиционному менеджменту Huntington Private Bank Чед Овиатт. - Остаются ли у них до сих пор те же благоприятные для роста факторы, что были, или же потенциальные последствия налогов создают для них препятствия, которые рынок еще не учел в ценах?".

В связи с практически полной приостановкой экономической активности и ростом спроса на товары и услуги через интернет из-за пандемии и связанных с ней ограничений инвесторы начали активно вкладываться в акции технологических компаний. Бумаги Amazon с начала года подскочили на 69%, Apple и Microsoft - на 54% и 31% соответственно, Facebook - на 27%, Alphabet - на 8,7%.

Самым существенным драйвером роста акций в долгосрочной перспективе являются результаты компаний. Между тем в последние годы цена акций растет быстрее, чем корпоративная прибыль, пишет WSJ. Так, акции Apple подорожали вдвое с 2018 года, тогда как прибыль компании остается относительно стабильной.

В целом эксперты ожидают начала восстановления показателя прибыли в следующем году. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют рост прибыли компаний индекса S&P 500 на 26% в 2021 году.

Ожидаемое активное восстановление экономики окажет поддержку циклическим секторам, Morgan Stanley (SPB: MS) Wealth Management весной приобрел бумаги компаний промышленного, ресурсного и финансового секторов, сократив вложения в техсектор, говорит директор по инвестициям компании Лиза Шалетт.

По ее словам, предложенные Байденом изменения в налоговом законодательстве "позволят ускорить ротацию секторов, поскольку их влияние, вероятно, серьезнее скажется на ряде тех компаний, которые являются лидерами".

Опубликовано: /Интерфакс/
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Компании упоминаемые в новости:    Apple,  Microsoft Corporation,  Amazon.com,  Facebook,  Alphabet


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