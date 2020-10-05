Ренессанс Капитал позитивно оценивает перспективы сектора недвижимости РФ

Аналитик по сектору недвижимости и транспорта "Ренессанс Капитала" Артем Ямщиков сохраняет позитивный взгляд на сектор недвижимости и ожидает, что динамика рынка недвижимости продолжит поддерживать акции "Группы ЛСР" и GDR "Эталона" в ближайшие месяцы, говорится в комментарии инвесткомпании.

"В середине октября обе компании опубликуют операционные показатели за 3 квартал, что, на наш взгляд, может стать краткосрочным катализатором их роста. Мы ожидаем, что застройщики продемонстрируют двузначный рост продаж в стоимостном выражении, и полагаем, что у "Группы ЛСР" цифры могут быть выше ввиду большей доли ипотечных договоров в продажах (более 70%) в сравнении с "Эталоном" (более 50%)", - пишет Ямщиков.