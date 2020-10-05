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05 октября 2020 года 17:27
Нерезиденты не проявляют интереса к флоутерам ОФЗ - ING Bank
ОФЗ в позитиве на фоне успешных размещений флоутеров на последнем аукционе и заявлении Минфина о намерении разместить ОФЗ на 2,0 трлн руб., при этом флоутеры не интересны нерезидентам, что оставляет валютный рынок без поддержки портфельных инвестиций, говорится в обзоре ING Bank. "Рубль стабилен относительно доллара, но слабее аналогов, что может отражать рост санкционных опасений из-за электоральных событий в США и продолжающегося негативного новостного потока вокруг применения химического оружия и возможных трений между РФ и Турцией по Карабаху", - отмечают эксперты банка. По мнению аналитиков, ключевыми глобальными событиями для рынка ОФЗ на неделе станут: публикация двух глав обновленного Доклада МВФ «О перспективах развития мировой экономики», а именно - главы 3 по климатическим изменениям (среда) и главы 2 по анализу влияния локдауна на мировую экономику (четверг). "Вторая волна заражений Covid-19 на фоне усиления и/или продления ограничительных мер остается фактором давления на мировые рынки, - подчеркивают эксперты ING Bank. - Число новых случаев заражения в России продолжает расти, составив 10,9 тыс./день, что является максимумом с середины мая. В Москве (3537 случаев/день) вступает в действие указ мэра о переводе 30% сотрудников компаний на режим удаленной работы, обсуждаются сценарии возобновления пропускного режима через 2 недели без улучшения эпидемиологической ситуации". На взгляд аналитиков банка, из политических событий основное внимание участников рынка будет направлено на дебаты (среда) между вице-президентом США М. Пенсом и К. Харрис. В условиях борьбы за электорат и ожидаемых заявлений представителей ФРС о необходимости дополнительной поддержки экономики ING не исключает, что демократы и республиканцы могут несколько приблизиться к соглашению о новом пакете фискальных мер. Из других новостей эксперты банка выделяют: протокол сентябрьского заседания FOMC (среда), вероятно, подтвердит оценки «dot plot» в части возможного повышения ставок лишь в 2024 году, а непроизводственный индекс ISM останется на положительной траектории роста.
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05 октября 2020 года 18:17
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