Акции Норникеля могут вернуться к краткосрочному росту - "Велес Капитал"

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "Норильского никеля" подают сигналы на возможное возвращение к краткосрочному росту и проверяют на прочность среднюю полосу Боллинджера дневного графика (19150 руб.). Закрепление выше, по ее мнению, позволит рассчитывать на движение к 19500-19850 руб., а при способности закрепиться выше 20 тыс. руб. на рынок и вовсе могут вернуться среднесрочные "быки". Покупателям в бумагах, однако, все еще необходимо действовать крайне осторожно, предупреждает Кожухова в своем комментарии.

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