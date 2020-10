Ориентир на закрытие понедельника для индекса Мосбиржи составляет 2820-2890 пунктов - "Фридом Финанс"

Ориентир на закрытие понедельника для индекса Мосбиржи составляет 2820-2890 пунктов, говорится в комментарии аналитики управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Индекс Мосбиржи в понедельник к 13:00 мск вырос на 0,2% на фоне восстановления фьючерсов на американские акции и цен на нефть, - комментирует эксперт. - В то же время информация об увеличении Минфином валютных интервенций в два раза, до 126 млрд руб., сопровождалась ослаблением покупательской активности. Вопреки доминирующему мнению, скупка рублей на валютном рынке фактически способствует снижению рыночной ликвидности, росту ставок и бегству в "качество". Валютные интервенции российских регуляторов поддерживают доллар, а не рубль. В преддверии выхода в четверг очередного обзора ОПЕК и на фоне активного повышения нефтяных котировок в лидерах роста бумаги Роснефти и Татнефти".

Учитывая эффект от сокращения добычи на 8 млн баррелей в сутки по условиям соглашения ОПЕК+ 2.0, оценочный дефицит нефти на мировом рынке на конец года составляет по-прежнему очень высокие для средне- и долгосрочного периода 7 млн баррелей в сутки, подчеркивает Осин.

"Этот показатель остается на близком к максимальному за последние 40 лет уровне, достаточном для формирования устойчивого растущего тренда в ценах на нефть, тем более что завершение активной фазы QE в США будет способствовать повышению требуемой рыночной доходности вложений, стимулируя спрос на риск вопреки усилению инфляционных опасений. Бумаги Татнефти поддерживает и фактор приближения даты закрытия реестров, 8 октября бумаги компании будут торговаться с дивидендами последний день". - указывает аналитик "Фридом Финанс".

Хуже рынка вновь выглядят акции Аэрофлота. В отсутствие значимых корпоративных новостей, наиболее вероятным поводом для продаж этих бумаг сегодня стала информация Wall Street Jornal о том, что United and American Airlines может уволить 32 тыс. сотрудников, так как Конгресс пока не пришел к соглашению по вопросу одобрения второго антикризисного пакета. WSJ пишет, что, если стимулирующие меры в рамках второго антикризисного пакета будут одобрены, UAL вернет сотрудников на рабочие места. Осин отмечает, что котировки ведущих американских авиакомпаний American Airlines Group Inc. , Delta Air Lines Inc. и United Airlines Holdings, Inc. второго октября активно росли на падающем рынке.

"Бумаги ФСК ЕЭС значительно просели на новости о предложении Минэнерго с июля 2021 по 2025 год поднимать тарифы для потребителей Федеральной сетевой компании дополнительно на 0,6% в год, для распределительных сетей - на 0,2% в год. Это решение не устраивает ни потребителей, ни сетевую компанию. 19 августа Россети запросили у правительства бюджетную субсидию на 134 млрд руб., но рынок оценивает шансы на ее получение как низкие. Согласно рыночным оценкам, если строительство электросетевой инфраструктуры второй очереди расширения БАМа и Транссиба будет финансировать ФСК ЕЭС, ее долговая нагрузка увеличится до 3 EBITDA с 1,3 EBITDA по итогам 2019 года", - пишет эксперт "Фридом Финанс".