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05 октября 2020 года 14:31
Упор в данное время следует делать на покупку акции электроэнергетики - "УНИВЕР Капитал"
Покупка акции "широким фронтом" в настоящее время смысла не имеет, упор следует делать на покупку акции электроэнергетики, например, ФСК ЕЭС, но никак не на акции нефтегазового сектора, говорится в комментарии руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения "УНИВЕР Капитала" Андрея Верникова. "Цены на нефть в понедельник приподнялись благодаря оптимистичным комментариям врачей о здоровье президента США Дональда Трампа, но лучше бы они приподнялись на данных по повышенном спросе, - отмечает эксперт. - Забастовка рабочих в Норвегии, которая закрыла четыре нефтяных и газовых месторождения, здоровье Трампа, это все краткосрочные драйверы роста цен на нефть, а нужны долгосрочные… Ливия, член ОПЕК, почти в три раза увеличила свою добычу до 270 000 баррелей в день и теперь надо каким-то образом нейтрализовать это предложение". По мнению Верникова, оживить экономику может новый план фискального стимулирования США, но пока непонятно, когда он будет принят. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что двухпартийная сделка по стимулированию экономики может быть вскоре заключена, но точная дата заключения сделки пока не известна. "Цены на нефть марки Brent с точки зрения технического анализа находятся в "зоне медведей" под понижательным трендом, начало которого было положено в январе этого года, - считает эксперт "УНИВЕР Капитала". - В данный момент мы наблюдаем технический отскок цен от нижней границы конверт Боллинджера, при том что ближайшее сопротивление находится в районе 41,42, а более сильное сопротивление находится в районе 42,6. В такой ситуации покупка акции "широким фронтом" смысла не имеет. Упор следует делать на покупку акции электроэнергетики, например, ФСК ЕЭС, но никак не на акции нефтегазового сектора. Акции Татнефти сегодня среди лидеров роста, но это чисто коррекционный рост - за месяц обыкновенные акции этого эмитента упали на 17%. После пробития "быками" наверх понижательного тренда на нефть можно будет смягчить свое отношение к нефтяным акциям".
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