Газпромбанк возобновил анализ Ростелекома с рекомендацией "выше рынка" для его акций

Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил аналитическое покрытие "Ростелекома" (MOEX: RTKM), сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Куприяновой и Дениса Степанова.

Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Ростелекома", рассчитанная экспертами, составляет 125 рублей за штуку, привилегированных акций - 110 рублей за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Ростелеком - 125 (текущая цена - 97), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций, цены в рублях) - 110 (текущая цена - 86,5), рекомендация - выше рынка.