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05 октября 2020 года 13:21
"Ренессанс Капитал" подтвердил прогнозы по ВВП Грузии, а также по курсу лари на 2020-2021гг
Аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" сохранили свой сентябрьский прогноз снижения ВВП Грузии в 2020 году на 5,8%, ожидают, что в следующем году экономика страны восстановит рост до 6,1%. "Согласно предварительным оценкам Национальной службы статистики Грузии, экономическая активность в стране снизилась в августе в годовом исчислении на 5,3% после 5,5% и 7,7% в июле и июне. Это дает снижение на 5,6% за восемь месяцев 2020 года", - говорится в новом отчете "Ренессанс Капитал" по экономике Грузии. При этом отмечается, что из-за влияния второй волны COVID-19 восстановление экономики в этом году может быть затруднено. "Однако как только правительство избежит жестких ограничений и с учетом того, что в четвертом квартале текущего года доля туристической деятельности в ВВП сезонно снижается, мы ожидаем, что замедление темпов роста будет гораздо более мягким, чем во втором квартале (12,6%)", - говорится в отчете. Аналитики компании заявляют, что в 2021 году ожидают резкого восстановления экономики, учитывая прогнозируемое оживление туристической активности и устойчивые показатели других секторов в этом году. "Мы сохраняем наш прогноз снижения ВВП на 5,8% в 2020 году с последующим восстановлением на 6,1% в следующем году", - говорится в отчете. По оценке "Ренессанс Капитала", за последнюю неделю ощутимо укрепился курс грузинской нацвалюты - лари, который фактически вернулся на уровень двухнедельной давности (3,18 лари/$1). Коррекция, считают эксперты компании, была вызвана тем, что домохозяйства и бизнес вернулись к лари после краткосрочной волатильности, вызванной опасениями по поводу второй волны COVID-19 внутри страны и приближающимися парламентскими выборами. "Мы увидели ощутимое повышение лари после его падения на прошлой неделе до 3,3 лари за доллар США - благодаря улучшению внутренних настроений и совокупному эффекту поддержки со стороны Национального банка Грузии. Мы ожидаем, что к концу 2020 года курс лари составит 3,10 лари/$1, а к концу 2021 года - 2,90 лари/$1", - говорится в отчете. В компании ожидают также, что Нацбанк сохранит осторожный подход к снижению учетной ставки, хотя считают, что возможности для дальнейшего смягчения остаются значительными. Как сообщалось ранее, правительство Грузии в июне скорректировало госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии COVID-19 были изменены в соответствии с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%. Проект бюджета на 2021 год рассчитан исходя из прогнозируемого роста ВВП на 5% против пересмотренного показателя его снижения в 2020 году на 4,9%. Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 4%. Всемирный банк ожидает падения экономики страны на 4,8%, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития - на 5%.
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