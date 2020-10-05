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05 октября 2020 года 12:58
Рубль имеет потенциал для укрепления в следующие несколько недель - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль имеет потенциал для укрепления в течение следующих нескольких недель, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Российский сегмент в течение недели торговался в условиях высокой волатильности, - комментируют эксперты банка. - В начале прошлой недели рубль продолжал терять позиции относительно мировых валют - курс доллара приближался к 80 руб. Помимо глобальных факторов, оказывающих давление на рисковые активы, свою роль в ослаблении рубля сыграли и локальные - геополитические риски усилились на фоне конфликта Армении и Азербайджана". Тем не менее, вербальные интервенции со стороны Центрального Банка и Правительства поспособствовали возврату котировок к 78 руб./$. Так, регулятор напомнил о том, что в 4 кв. 2020 г. начнет продажу валюты, а правительство обязало госкомпании привести уровень иностранных активов к уровню 1 октября 2018 г. При этом ухудшение геополитического фона не распространилось на рынок госдолга, что, по мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", с одной стороны, связано с невысокой вероятностью дальнейшего ухудшения ситуации и введения потенциальных санкций, а с другой показывает чрезмерную реакцию рубля, у которого есть потенциал для укрепления в следующие несколько недель.
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