Рубль имеет потенциал для укрепления в следующие несколько недель - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль имеет потенциал для укрепления в течение следующих нескольких недель, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Российский сегмент в течение недели торговался в условиях высокой волатильности, - комментируют эксперты банка. - В начале прошлой недели рубль продолжал терять позиции относительно мировых валют - курс доллара приближался к 80 руб. Помимо глобальных факторов, оказывающих давление на рисковые активы, свою роль в ослаблении рубля сыграли и локальные - геополитические риски усилились на фоне конфликта Армении и Азербайджана".

Тем не менее, вербальные интервенции со стороны Центрального Банка и Правительства поспособствовали возврату котировок к 78 руб./$. Так, регулятор напомнил о том, что в 4 кв. 2020 г. начнет продажу валюты, а правительство обязало госкомпании привести уровень иностранных активов к уровню 1 октября 2018 г. При этом ухудшение геополитического фона не распространилось на рынок госдолга, что, по мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", с одной стороны, связано с невысокой вероятностью дальнейшего ухудшения ситуации и введения потенциальных санкций, а с другой показывает чрезмерную реакцию рубля, у которого есть потенциал для укрепления в следующие несколько недель.