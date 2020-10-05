Укрепление рубля к 70-75 руб./$1 к концу года пока еще возможно - ING Bank

Увеличение продаж валюты может усилить поддержку рублю, в курс которого уже заложено увеличение внешнеполитических рисков, говорится в комментарии ING Bank (Минфин увеличит с 54 млрд руб. в сентябре до 90 млрд руб. в октябре, а ЦБ добавит к этой сумме остатки отложенных продаж под сделку со Сбербанком, что в итоге будет означать более чем удвоение продаж).

"При этом способность немедленно обеспечить укрепление под вопросом, учитывая волатильность внешних рынков и дивиденды Сбербанка. Укрепление рубля к 70-75 руб./$1 к концу года все еще вероятно, но многое зависит от платежного баланса за 3К20. Баланс текущего счета может улучшиться, оставаясь близким к нулю, но главный риск – это дальнейшее ускорение оттока локального капитала, которое имело место во 2К20", - указывают аналитики банка.