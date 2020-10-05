Рынок нефти не увидит восстановления цен до взятия пандемии под контроль - Saxo Bank

Рынок нефти не увидит восстановления цен до того, как либо пандемия будет поставлена под контроль, либо появится общедоступная вакцина, говорится в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Сырьевые товары вторую неделю торгуются со снижением: пандемия COVID-19 продолжает омрачать перспективы мировой экономики и прогнозы спроса на ряд товаров, зависящих от экономического роста - от нефти до меди, - отмечает Хансен. - Поступившая в прошлую пятницу новость о положительном результате анализов у президента США Трампа и его первой леди закрепила некоторые движения, которые начались ранее".

Нефть продолжила снижение из-за сомнений относительно темпов восстановления спроса на топливо, при том, что стоит вопрос о способности ОПЕК удержать сниженные объемы добычи. Начала возрождаться нефтедобыча в Ливии, с января почти не работавшая из-за гражданской войны; в предстоящие месяцы это может привести к быстрому росту предложения.

По мнению эксперта банка, на стороне спроса опять сложности в связи с ростом заболеваемости COVID-19, ведущим к новым карантинам. До сих пор неясно, когда станет широко доступной какая-либо вакцина, и главы трех крупнейших независимых нефтеторговых компаний не ждут значительного восстановления спроса на топливо в мире в ближайшие 18 месяцев.

"Упершись в сопротивление на 42,60 долл. США за баррель, марка Brent повернула вниз и пробила недавно установленный уровень поддержки, коснувшись самой низкой с июня отметки. Следующий ключевой уровень поддержки - минимум 12 июня, 37 долл. за баррель. Учитывая потенциал дальнейшего снижения нефтедобычи в США и риск новых мер от группы ОПЕК+, мы считаем маловероятным обвал вроде апрельского. Однако совершенно ясно, что не будет никакого восстановления до того, как либо пандемия будет поставлена под контроль, либо появится общедоступная вакцина", - заключает Хансен.