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05 октября 2020 года 11:51
Saxo Bank сохраняет позитивный прогноз для золота
Saxo Bank сохраняет позитивный прогноз для золота, полагая, что к 2021 году вероятное ослабление доллара и снижение реальных доходностей может вывести цены еще выше, говорится в комментарии эксперта банка Оле Хансена. "Золото вернулось в относительно безопасную зону выше 1900 долл. США за унцию, - комментирует Хансен. - Предшествовавшая коррекция с технической точки зрения была довольно слабой и не нарушала восходящий тренд. Те инвесторы, кто использует "слитковые" биржевые фонды, после августовского пика золота держатся очень крепко. Несмотря на коррекцию на 226 долл. за унцию, общий объем держаний практически не уменьшился: текущие 110,9 млн унций лишь чуть-чуть ниже недавнего рекорда". Эксперт Saxo Bank сохраняет позитивный прогноз для золота: "Даже если в ближайшее время не будет заметных изменений в реальных доходностях и инфляции, одной неопределенности перед ноябрьскими выборами в США должно хватить, чтобы никто не захотел фиксировать прибыль. К 2021 году вероятное ослабление доллара и снижение реальных доходностей может вывести цены еще выше".
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