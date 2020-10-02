Газпромбанк поднял оценку GDR АФК "Система" на 3%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6,4 до $6,6 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг экспертом была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $6,26 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $5,32 за штуку.