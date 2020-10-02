BCS GM поднял рекомендацию для GDR АФК "Система" до "покупать" и оценку на 35%

BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 400 рублей до 540 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".