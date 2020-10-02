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02 октября 2020 года 15:52
Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран - Julius Baer
Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран в условиях низких темпов роста, неполного восстановления и все большего истощения мер поддержки, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. "Экономика Китая получает поддержку со стороны высокого мирового спроса на средства индивидуальной защиты и внутренних бюджетных расходов, - указывает Алленшпах. - Таким образом, Китай является одной из немногих, если не единственной, страной, которая покажет положительные темпы роста в 2020 году, в то время как другие страны с развивающейся экономикой страдают от сокращения ВВП до 10% и более. В мире до коронакризиса экономическое превосходство Китая предвещало рост спроса на сырьевые товары и считалось позитивным фактором для других рынков облигаций развивающихся стран". Кризис, по мнению эксперта, изменил ситуацию. Экономический успех Китая все чаще рассматривается как предвестник нормализации денежно-кредитной политики Китая и, как таковой, оказывает давление на другие развивающиеся страны, однако это может быть более чем компенсировано "щедрой, но стабильной" позицией центрального банка США. Сторонние данные уже указывают на отток средств из фондов облигаций развивающихся стран, поскольку инвесторы сомневаются в адекватности массового снижения ставок, которое мы наблюдали в большинстве развивающихся экономик за пределами Китая. Эксперт Julius Baer уверен, что инвесторам необходимо стать более избирательными в условиях низких темпов роста, неполного восстановления и все большего истощения мер поддержки. .
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02 октября 2020 года 18:57
Краткосрочные трейдеры на рынках промышленных металлов в конце недели оказались застигнуты врасплох, поскольку цены внезапно упали, отмечается в комментарии Julius Baer. Больше всего пострадала медь, вероятно, из-за недавнего увеличения запасов и недостаточного участия китайских трейдеров из-за... читать дальше
.02 октября 2020 года 18:37
Аналитики Промсвязьбанка скептически смотрят на рынок нефти, но отмечают, что текущий уровень цен в 38-40 долл./барр. является оправданным с точки зрения и конъюнктуры, и баланса, говорится в комментарии банка. "Нефть WTI в течение недели потеряла более 4 долл./барр. на общем негативе, отмечают... читать дальше
.02 октября 2020 года 16:45
Рынок нефти находится во власти опасений по поводу стагнации спроса и увеличения поставок нефтедобывающими странами, однако этот скептицизм в отношении фундаментальных показателей преувеличен, говорится в комментарии Julius Baer. Предложение выглядит более ограниченным, чем спрос. Сланцевый... читать дальше
.02 октября 2020 года 14:52
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Alexion Pharmaceuticals, отмечая, что выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion позволяет ожидать значительного роста их цены в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Мы считаем, что в... читать дальше
.02 октября 2020 года 14:20
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins - "ФИНАМ"
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins, говорится в комментарии "ФИНАМа". Оценив акции Cummins сравнительным методом, аналитики инвесткомпании указывают, что среднесрочная целевая цена составляет $242,66, рекомендация - "Покупать".... читать дальше
.02 октября 2020 года 13:49
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что в условиях сохранения слабого спроса и угрозы дальнейшего снижения из-за второй волны COVID-19 сделка по сокращению добычи ОПЕК+ является главным гарантом рыночного баланса. Сигналы о росте поставок резко негативно... читать дальше
.02 октября 2020 года 13:19
Возможно, во второй половине торгов пятницы нефть марки Brent сможет подрасти в направлении отметки $40,8/барр., говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. По мнению экспертов Sber CIB, сохраняющиеся риски на мировом рынке могут... читать дальше
.02 октября 2020 года 12:25
Отсутствие прогресса в двухпартийной сделке по стимулам американской экономике и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в мире, заставляющих уже некоторые страны Европы вводить точечные карантины, спровоцировали нисходящую динамику на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка.... читать дальше
.02 октября 2020 года 11:15
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы снижаются примерно на 3% после обвального падения в четверг, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Цены подходят к нижним границам диапазонов $39-44 и $35-42 за баррель соответственно, пробой которых еще больше усугубит... читать дальше
.02 октября 2020 года 09:43
Американские фондовые индексы в четверг повысились. Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжили снижаться. читать дальше
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