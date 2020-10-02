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02 октября 2020 года 18:57
Несмотря на недавнее падение котировок, рынок меди остается сбалансированным - Julius Baer
Краткосрочные трейдеры на рынках промышленных металлов в конце недели оказались застигнуты врасплох, поскольку цены внезапно упали, отмечается в комментарии Julius Baer. Больше всего пострадала медь, вероятно, из-за недавнего увеличения запасов и недостаточного участия китайских трейдеров из-за праздничной "Золотой недели". Но аналитики банка по-прежнему считают рынок меди сбалансированным. То же самое касается алюминия и железной руды. "Настроения на рынках промышленных металлов в последнее время становятся все более и более оптимистичными, и четверг краткосрочные спекулятивные трейдеры были застигнуты врасплох, - комментирует руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. - Котировки показали внезапное и сильное падение, и в первую очередь это коснулось меди, цены на которую упали более чем на 4%. Трудно определить причину этой распродажи. Это могло быть следствием резкого и антисезонного увеличения запасов на Лондонской бирже металлов (LME) за последние несколько дней". Запасы меди обычно достигают пика летом, а затем снижаются к концу года. Хотя это увеличение могло вызвать нервозность у некоторых краткосрочных трейдеров, эксперт банка рекомендует не придавать слишком большой смысл данным о запасах, которые не всегда отражают основные изменения в балансе спроса и предложения. Несмотря на то, что данные LME легко доступны и, следовательно, за ними внимательно следят трейдеры, они отражают ситуацию в отношении незначительной доли мировых запасов. Распродажа, вероятно, была усилена недостаточным участием китайских трейдеров, которые отсутствуют на рынке из-за праздников "Золотой недели". Обычно они вмешиваются, если разница в ценах между Лондоном и Шанхаем становится слишком большой, и занимаются физическим арбитражем. "Мы полагаем, что фундаментальная ситуация на рынке меди не изменилась, - заключает Менке. - Динамика спроса в Китае снизилась, как и ожидалось, после сильного роста в последние несколько месяцев, что частично отражало временные и переходные факторы. Предложение остается достаточным, даже несмотря на то, что некоторые из крупнейших в мире стран-производителей меди в Латинской Америке, такие как Чили или Перу, по-прежнему пытаются сдержать эпидемию коронавируса. Мы наблюдаем сбалансированный рынок меди. То же самое касается алюминия, в то время как в отношении железной руды мы все еще ожидаем, что рынок вернется к состоянию избыточного предложения, несмотря на недавние новости о перебоях в поставках в Бразилии. Однако эти перебои слишком малы, чтобы оказывать долгосрочное влияние на рынок".
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02 октября 2020 года 18:37
Аналитики Промсвязьбанка скептически смотрят на рынок нефти, но отмечают, что текущий уровень цен в 38-40 долл./барр. является оправданным с точки зрения и конъюнктуры, и баланса, говорится в комментарии банка. "Нефть WTI в течение недели потеряла более 4 долл./барр. на общем негативе, отмечают... читать дальше
.02 октября 2020 года 16:45
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.02 октября 2020 года 15:52
Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран - Julius Baer
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.02 октября 2020 года 14:52
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.02 октября 2020 года 14:20
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins - "ФИНАМ"
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.02 октября 2020 года 13:49
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.02 октября 2020 года 13:19
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.02 октября 2020 года 12:25
Отсутствие прогресса в двухпартийной сделке по стимулам американской экономике и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в мире, заставляющих уже некоторые страны Европы вводить точечные карантины, спровоцировали нисходящую динамику на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка.... читать дальше
.02 октября 2020 года 11:15
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы снижаются примерно на 3% после обвального падения в четверг, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Цены подходят к нижним границам диапазонов $39-44 и $35-42 за баррель соответственно, пробой которых еще больше усугубит... читать дальше
.02 октября 2020 года 09:43
Американские фондовые индексы в четверг повысились. Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжили снижаться. читать дальше
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