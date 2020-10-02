Несмотря на недавнее падение котировок, рынок меди остается сбалансированным - Julius Baer

Краткосрочные трейдеры на рынках промышленных металлов в конце недели оказались застигнуты врасплох, поскольку цены внезапно упали, отмечается в комментарии Julius Baer. Больше всего пострадала медь, вероятно, из-за недавнего увеличения запасов и недостаточного участия китайских трейдеров из-за праздничной "Золотой недели". Но аналитики банка по-прежнему считают рынок меди сбалансированным. То же самое касается алюминия и железной руды.

"Настроения на рынках промышленных металлов в последнее время становятся все более и более оптимистичными, и четверг краткосрочные спекулятивные трейдеры были застигнуты врасплох, - комментирует руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. - Котировки показали внезапное и сильное падение, и в первую очередь это коснулось меди, цены на которую упали более чем на 4%. Трудно определить причину этой распродажи. Это могло быть следствием резкого и антисезонного увеличения запасов на Лондонской бирже металлов (LME) за последние несколько дней".

Запасы меди обычно достигают пика летом, а затем снижаются к концу года. Хотя это увеличение могло вызвать нервозность у некоторых краткосрочных трейдеров, эксперт банка рекомендует не придавать слишком большой смысл данным о запасах, которые не всегда отражают основные изменения в балансе спроса и предложения. Несмотря на то, что данные LME легко доступны и, следовательно, за ними внимательно следят трейдеры, они отражают ситуацию в отношении незначительной доли мировых запасов. Распродажа, вероятно, была усилена недостаточным участием китайских трейдеров, которые отсутствуют на рынке из-за праздников "Золотой недели". Обычно они вмешиваются, если разница в ценах между Лондоном и Шанхаем становится слишком большой, и занимаются физическим арбитражем.

"Мы полагаем, что фундаментальная ситуация на рынке меди не изменилась, - заключает Менке. - Динамика спроса в Китае снизилась, как и ожидалось, после сильного роста в последние несколько месяцев, что частично отражало временные и переходные факторы. Предложение остается достаточным, даже несмотря на то, что некоторые из крупнейших в мире стран-производителей меди в Латинской Америке, такие как Чили или Перу, по-прежнему пытаются сдержать эпидемию коронавируса. Мы наблюдаем сбалансированный рынок меди. То же самое касается алюминия, в то время как в отношении железной руды мы все еще ожидаем, что рынок вернется к состоянию избыточного предложения, несмотря на недавние новости о перебоях в поставках в Бразилии. Однако эти перебои слишком малы, чтобы оказывать долгосрочное влияние на рынок".