.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Скептицизм в отношении фундаментальных показателей на рынке нефти преувеличен - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 октября 2020 года 16:45
Скептицизм в отношении фундаментальных показателей на рынке нефти преувеличен - Julius Baer
Рынок нефти находится во власти опасений по поводу стагнации спроса и увеличения поставок нефтедобывающими странами, однако этот скептицизм в отношении фундаментальных показателей преувеличен, говорится в комментарии Julius Baer. Предложение выглядит более ограниченным, чем спрос. Сланцевый бизнес находится в "режиме спячки", и, когда цены на нефть опустились ниже 40 долл. США за баррель, нефтедобывающие страны, вероятно, усилят поддержку сделки по ограничению поставок. "Котировки нефти остаются под давлением, поскольку рынок сомневается в восстановлении спроса и опасается избыточного предложения со стороны нефтедобывающих стран, - отмечает главный макроэкономист банка Норберт Рюкер. - Последний поворот президентской гонки в США только усиливает неопределенность и замешательство. Сильные короткие позиции на фьючерсном рынке предполагают, что финансовые потоки добавили ценовое давление в последние недели. Мы считаем, что скептицизм в отношении фундаментальных показателей преувеличен". Действительно, спрос составляет где-то около 95% от докризисного уровня, но предложение остается на более низком уровне, говорится в комментарии. Если посмотреть на североамериканский сегмент нефтяного рынка, то в последнее время объемы нефти в хранилищах сокращаются относительно сезонной тенденции, несмотря на слабое потребление. В конце лета авиационный трафик в США показал очередной спад, а лесные пожары ограничили движение по дорогам, проходящим по большей части западных штатов. Тенденции в динамике уровня заполнения хранилищ предполагают, что, по крайней мере, в Северной Америке наблюдается фундаментальная нехватка предложения. "Сланцевый бизнес находится в "режиме спячки", поскольку текущие цены на нефть снижают активность сланцевой нефтедобычи, - считает Рюкер. - Большинство считает, что добыча в США находится в боковом тренде, но неопределенность в отношении темпов истощения месторождений также может привести к снижению объемов добычи в будущем. Между тем, мы считаем, что при уровне цен на нефть ниже 40 долл. США за баррель нефтедобывающие страны будут строже соблюдать, и даже могут ужесточить, договор об ограничении добычи. Учитывая риски покрытия коротких позиций на фьючерсном рынке и изменения настроения по сравнению с сегодняшними "медвежьими" уровнями, мы видим больший потенциал роста по сравнению с текущим уровнем котировок. Политика кажется ключевым элементом риска для нашей позиции, включая любые повороты на выборах в США, продление мер стимулирования в США или отказ нефтедобывающих держав поддержать сделку по ограничению добычи".
.
02 октября 2020 года 18:57
Краткосрочные трейдеры на рынках промышленных металлов в конце недели оказались застигнуты врасплох, поскольку цены внезапно упали, отмечается в комментарии Julius Baer. Больше всего пострадала медь, вероятно, из-за недавнего увеличения запасов и недостаточного участия китайских трейдеров из-за... читать дальше
.02 октября 2020 года 18:37
Аналитики Промсвязьбанка скептически смотрят на рынок нефти, но отмечают, что текущий уровень цен в 38-40 долл./барр. является оправданным с точки зрения и конъюнктуры, и баланса, говорится в комментарии банка. "Нефть WTI в течение недели потеряла более 4 долл./барр. на общем негативе, отмечают... читать дальше
.02 октября 2020 года 15:52
Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран - Julius Baer
Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран в условиях низких темпов роста, неполного восстановления и все большего истощения мер поддержки, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса... читать дальше
.02 октября 2020 года 14:52
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Alexion Pharmaceuticals, отмечая, что выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion позволяет ожидать значительного роста их цены в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Мы считаем, что в... читать дальше
.02 октября 2020 года 14:20
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins - "ФИНАМ"
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins, говорится в комментарии "ФИНАМа". Оценив акции Cummins сравнительным методом, аналитики инвесткомпании указывают, что среднесрочная целевая цена составляет $242,66, рекомендация - "Покупать".... читать дальше
.02 октября 2020 года 13:49
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что в условиях сохранения слабого спроса и угрозы дальнейшего снижения из-за второй волны COVID-19 сделка по сокращению добычи ОПЕК+ является главным гарантом рыночного баланса. Сигналы о росте поставок резко негативно... читать дальше
.02 октября 2020 года 13:19
Возможно, во второй половине торгов пятницы нефть марки Brent сможет подрасти в направлении отметки $40,8/барр., говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. По мнению экспертов Sber CIB, сохраняющиеся риски на мировом рынке могут... читать дальше
.02 октября 2020 года 12:25
Отсутствие прогресса в двухпартийной сделке по стимулам американской экономике и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в мире, заставляющих уже некоторые страны Европы вводить точечные карантины, спровоцировали нисходящую динамику на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка.... читать дальше
.02 октября 2020 года 11:15
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы снижаются примерно на 3% после обвального падения в четверг, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Цены подходят к нижним границам диапазонов $39-44 и $35-42 за баррель соответственно, пробой которых еще больше усугубит... читать дальше
.02 октября 2020 года 09:43
Американские фондовые индексы в четверг повысились. Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжили снижаться. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.