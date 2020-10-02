Скептицизм в отношении фундаментальных показателей на рынке нефти преувеличен - Julius Baer

Рынок нефти находится во власти опасений по поводу стагнации спроса и увеличения поставок нефтедобывающими странами, однако этот скептицизм в отношении фундаментальных показателей преувеличен, говорится в комментарии Julius Baer. Предложение выглядит более ограниченным, чем спрос. Сланцевый бизнес находится в "режиме спячки", и, когда цены на нефть опустились ниже 40 долл. США за баррель, нефтедобывающие страны, вероятно, усилят поддержку сделки по ограничению поставок.

"Котировки нефти остаются под давлением, поскольку рынок сомневается в восстановлении спроса и опасается избыточного предложения со стороны нефтедобывающих стран, - отмечает главный макроэкономист банка Норберт Рюкер. - Последний поворот президентской гонки в США только усиливает неопределенность и замешательство. Сильные короткие позиции на фьючерсном рынке предполагают, что финансовые потоки добавили ценовое давление в последние недели. Мы считаем, что скептицизм в отношении фундаментальных показателей преувеличен".

Действительно, спрос составляет где-то около 95% от докризисного уровня, но предложение остается на более низком уровне, говорится в комментарии. Если посмотреть на североамериканский сегмент нефтяного рынка, то в последнее время объемы нефти в хранилищах сокращаются относительно сезонной тенденции, несмотря на слабое потребление. В конце лета авиационный трафик в США показал очередной спад, а лесные пожары ограничили движение по дорогам, проходящим по большей части западных штатов. Тенденции в динамике уровня заполнения хранилищ предполагают, что, по крайней мере, в Северной Америке наблюдается фундаментальная нехватка предложения.

"Сланцевый бизнес находится в "режиме спячки", поскольку текущие цены на нефть снижают активность сланцевой нефтедобычи, - считает Рюкер. - Большинство считает, что добыча в США находится в боковом тренде, но неопределенность в отношении темпов истощения месторождений также может привести к снижению объемов добычи в будущем. Между тем, мы считаем, что при уровне цен на нефть ниже 40 долл. США за баррель нефтедобывающие страны будут строже соблюдать, и даже могут ужесточить, договор об ограничении добычи. Учитывая риски покрытия коротких позиций на фьючерсном рынке и изменения настроения по сравнению с сегодняшними "медвежьими" уровнями, мы видим больший потенциал роста по сравнению с текущим уровнем котировок. Политика кажется ключевым элементом риска для нашей позиции, включая любые повороты на выборах в США, продление мер стимулирования в США или отказ нефтедобывающих держав поддержать сделку по ограничению добычи".