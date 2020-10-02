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Главная / Аналитикам / Аналитика / Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 77,5 - 79 руб./$1 и 91 - 92 руб./EUR1 - УБРиР
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02 октября 2020 года 15:23
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 77,5 - 79 руб./$1 и 91 - 92 руб./EUR1 - УБРиР
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 77,5 - 79 руб./$1 и 91 - 92 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). "Доллар, росший относительно мировых валют всю прошлую и эту неделю, укрепляться перестал, - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. - Однако рубль продолжает дешеветь, так как инвесторы бегут от риска рынков развивающихся стран в пользу более консервативных активов. Усиливает пессимистичные настроения возрастающая геополитическая напряженность: конфликт в Нагорном Карабахе, предстоящие выборы в США и новости о заражении Трампа коронавирусом". Индекс Московской биржи активно снижается, это обусловлено, по мнению эксперта, в частности, фиксацией дивидендов по Сбербанку. На фоне снижения фондовых индексов, бегства инвесторов от риска и возрастанием напряженности на рынке мы видим, что валюта развивающихся стран активно снижается. Продолжается падение рубля, турецкой лиры. "Цены на топливо также подвержены негативным новостям: стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель. Тем не менее, мы продолжаем считать, что возможно верхний уровень по валюте был достигнут в конце сентября. Так как у ЦБ РФ сейчас есть все инструменты по спасению рубля. Так, регулятор подтвердил свое намерение продать вырученную валюту от продажи Сбербанка на торгах, начиная с 1 октября - это должно снизить напряженность в валютном курсе", - полагает Зотов.
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02 октября 2020 года 18:57
Краткосрочные трейдеры на рынках промышленных металлов в конце недели оказались застигнуты врасплох, поскольку цены внезапно упали, отмечается в комментарии Julius Baer. Больше всего пострадала медь, вероятно, из-за недавнего увеличения запасов и недостаточного участия китайских трейдеров из-за... читать дальше
.02 октября 2020 года 18:37
Аналитики Промсвязьбанка скептически смотрят на рынок нефти, но отмечают, что текущий уровень цен в 38-40 долл./барр. является оправданным с точки зрения и конъюнктуры, и баланса, говорится в комментарии банка. "Нефть WTI в течение недели потеряла более 4 долл./барр. на общем негативе, отмечают... читать дальше
.02 октября 2020 года 16:45
Рынок нефти находится во власти опасений по поводу стагнации спроса и увеличения поставок нефтедобывающими странами, однако этот скептицизм в отношении фундаментальных показателей преувеличен, говорится в комментарии Julius Baer. Предложение выглядит более ограниченным, чем спрос. Сланцевый... читать дальше
.02 октября 2020 года 15:52
Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран - Julius Baer
Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран в условиях низких темпов роста, неполного восстановления и все большего истощения мер поддержки, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса... читать дальше
.02 октября 2020 года 14:52
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Alexion Pharmaceuticals, отмечая, что выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion позволяет ожидать значительного роста их цены в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Мы считаем, что в... читать дальше
.02 октября 2020 года 14:20
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins - "ФИНАМ"
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins, говорится в комментарии "ФИНАМа". Оценив акции Cummins сравнительным методом, аналитики инвесткомпании указывают, что среднесрочная целевая цена составляет $242,66, рекомендация - "Покупать".... читать дальше
.02 октября 2020 года 13:49
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что в условиях сохранения слабого спроса и угрозы дальнейшего снижения из-за второй волны COVID-19 сделка по сокращению добычи ОПЕК+ является главным гарантом рыночного баланса. Сигналы о росте поставок резко негативно... читать дальше
.02 октября 2020 года 13:19
Возможно, во второй половине торгов пятницы нефть марки Brent сможет подрасти в направлении отметки $40,8/барр., говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. По мнению экспертов Sber CIB, сохраняющиеся риски на мировом рынке могут... читать дальше
.02 октября 2020 года 12:25
Отсутствие прогресса в двухпартийной сделке по стимулам американской экономике и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в мире, заставляющих уже некоторые страны Европы вводить точечные карантины, спровоцировали нисходящую динамику на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка.... читать дальше
.02 октября 2020 года 11:15
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы снижаются примерно на 3% после обвального падения в четверг, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Цены подходят к нижним границам диапазонов $39-44 и $35-42 за баррель соответственно, пробой которых еще больше усугубит... читать дальше
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