Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 77,5 - 79 руб./$1 и 91 - 92 руб./EUR1 - УБРиР

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 77,5 - 79 руб./$1 и 91 - 92 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР).

"Доллар, росший относительно мировых валют всю прошлую и эту неделю, укрепляться перестал, - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. - Однако рубль продолжает дешеветь, так как инвесторы бегут от риска рынков развивающихся стран в пользу более консервативных активов. Усиливает пессимистичные настроения возрастающая геополитическая напряженность: конфликт в Нагорном Карабахе, предстоящие выборы в США и новости о заражении Трампа коронавирусом".

Индекс Московской биржи активно снижается, это обусловлено, по мнению эксперта, в частности, фиксацией дивидендов по Сбербанку. На фоне снижения фондовых индексов, бегства инвесторов от риска и возрастанием напряженности на рынке мы видим, что валюта развивающихся стран активно снижается. Продолжается падение рубля, турецкой лиры.

"Цены на топливо также подвержены негативным новостям: стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель. Тем не менее, мы продолжаем считать, что возможно верхний уровень по валюте был достигнут в конце сентября. Так как у ЦБ РФ сейчас есть все инструменты по спасению рубля. Так, регулятор подтвердил свое намерение продать вырученную валюту от продажи Сбербанка на торгах, начиная с 1 октября - это должно снизить напряженность в валютном курсе", - полагает Зотов.