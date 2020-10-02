Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins - "ФИНАМ"

Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins, говорится в комментарии "ФИНАМа". Оценив акции Cummins сравнительным методом, аналитики инвесткомпании указывают, что среднесрочная целевая цена составляет $242,66, рекомендация - "Покупать".

"Финансовое состояние Cummins можно охарактеризовать как устойчивое, во многом благодаря эффективному менеджменту, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталья Пырьева. - Последние три года наблюдался стабильный прирост показателей EBITDA и чистой прибыли при довольно низкой для отрасли долговой нагрузке. Результаты Cummins за II финквартал оказались лучше усредненных ожиданий аналитиков. Однако продажи компании упали из-за снижения мирового спроса на грузовики, горнодобывающее и строительное оборудование. В рамках поддержки экономик на пути выхода из текущего кризиса многие государства расширяют инвестиции в инфраструктурные проекты, что обеспечит спрос на строительную технику и, соответственно, на дизельные двигатели. Одновременно Cummins инвестирует в разработку водородных силовых установок, что поддерживает позитивный долгосрочный прогноз по бизнесу компании".

Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов.