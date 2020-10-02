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02 октября 2020 года 13:19
Возможно, во второй половине торгов пятницы Brent сможет подрасти к $40,8/барр. - Sber CIB
Возможно, во второй половине торгов пятницы нефть марки Brent сможет подрасти в направлении отметки $40,8/барр., говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. По мнению экспертов Sber CIB, сохраняющиеся риски на мировом рынке могут заставить котировки нефти марки Brent отступить до $36,6–39,3/барр., а ожидаемый разворот в восприятии рисков после выхода данных по рынку труда в США, скорее всего, поможет цене подрасти во второй половине дня в направлении отметки $40,8/барр., на которой расположено техническое сопротивление. Рубль в пятницу просел к доллару вместе с остальными валютами развивающихся рынков после новости о том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом и уходит на карантин, констатируют специалисты Sber CIB Investment Research. "В этих условиях рубль днем может ненадолго ослабнуть до более 78 за доллар. Поддержку российской валюте могут оказать данные по рынку труда в США за сентябрь: есть признаки, что он восстанавливается достаточно быстро. В этом случае рубль сумеет закрепиться около 78 за доллар", - пишут аналитики. Также аналитики Sber CIB Investment Research считают, что в пятницу на рынке ОФЗ возможна коррекция – в преддверии выходных доходность может вырасти на 2-3 б.п.
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02 октября 2020 года 18:57
Краткосрочные трейдеры на рынках промышленных металлов в конце недели оказались застигнуты врасплох, поскольку цены внезапно упали, отмечается в комментарии Julius Baer. Больше всего пострадала медь, вероятно, из-за недавнего увеличения запасов и недостаточного участия китайских трейдеров из-за... читать дальше
.02 октября 2020 года 18:37
Аналитики Промсвязьбанка скептически смотрят на рынок нефти, но отмечают, что текущий уровень цен в 38-40 долл./барр. является оправданным с точки зрения и конъюнктуры, и баланса, говорится в комментарии банка. "Нефть WTI в течение недели потеряла более 4 долл./барр. на общем негативе, отмечают... читать дальше
.02 октября 2020 года 16:45
Рынок нефти находится во власти опасений по поводу стагнации спроса и увеличения поставок нефтедобывающими странами, однако этот скептицизм в отношении фундаментальных показателей преувеличен, говорится в комментарии Julius Baer. Предложение выглядит более ограниченным, чем спрос. Сланцевый... читать дальше
.02 октября 2020 года 15:52
Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран - Julius Baer
Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран в условиях низких темпов роста, неполного восстановления и все большего истощения мер поддержки, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса... читать дальше
.02 октября 2020 года 14:52
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Alexion Pharmaceuticals, отмечая, что выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion позволяет ожидать значительного роста их цены в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Мы считаем, что в... читать дальше
.02 октября 2020 года 14:20
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins - "ФИНАМ"
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins, говорится в комментарии "ФИНАМа". Оценив акции Cummins сравнительным методом, аналитики инвесткомпании указывают, что среднесрочная целевая цена составляет $242,66, рекомендация - "Покупать".... читать дальше
.02 октября 2020 года 13:49
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что в условиях сохранения слабого спроса и угрозы дальнейшего снижения из-за второй волны COVID-19 сделка по сокращению добычи ОПЕК+ является главным гарантом рыночного баланса. Сигналы о росте поставок резко негативно... читать дальше
.02 октября 2020 года 12:25
Отсутствие прогресса в двухпартийной сделке по стимулам американской экономике и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в мире, заставляющих уже некоторые страны Европы вводить точечные карантины, спровоцировали нисходящую динамику на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка.... читать дальше
.02 октября 2020 года 11:15
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы снижаются примерно на 3% после обвального падения в четверг, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Цены подходят к нижним границам диапазонов $39-44 и $35-42 за баррель соответственно, пробой которых еще больше усугубит... читать дальше
.02 октября 2020 года 09:43
Американские фондовые индексы в четверг повысились. Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжили снижаться. читать дальше
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