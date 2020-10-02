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02 октября 2020 года 12:25

Brent, вероятно, будет стремиться к $38 за баррель - Промсвязьбанк

Отсутствие прогресса в двухпартийной сделке по стимулам американской экономике и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в мире, заставляющих уже некоторые страны Европы вводить точечные карантины, спровоцировали нисходящую динамику на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Дополнительным негативом, по их мнению, стали данные от ОПЕК+ за сентябрь, подтвердившие рост добычи на 160 тыс. барр., за счет Ливии и Ирака.

"Перспективы восстановления спроса на нефть серьезно ухудшаются, что заставляет инвесторов избегать рисковых активов. Нефть марки Brent проторговала вниз $40 за баррель, и мы полагаем, что на таком внешнем фоне она будет стремиться ниже - к $38 за баррель", - пишут специалисты банка.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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